Benthe

Die Waldbetriebsgemeinschaft Benther Berg will in den nächsten Wochen am Benther Berg Holzfällarbeiten und Aufräumarbeiten nach dem Sturm durchführen. Auch im Bereich des Parkplatzes an den ehemaligen Benther Bergterrassen, Vogelsangstraße, in Benthe müssen mehrere Bäume gefällt werden. Die Arbeiten sollen nach bisheriger Planung am Montag, 7. März beginnen.

Die Auswirkungen der heißen Sommer 2018 bis 2020 haben mehrere Buchen unter anderem in diesem Bereich geschädigt, sodass diese durch herabfallende Äste oder durch Bruch bei Sturm eine Gefahr für Passanten darstellen. Während der Arbeiten werden der Parkplatz und die zuführenden Wege gesperrt. Es wird dringend gebeten, die Absperrungen zu beachten, da der Aufenthalt auf den dahinter liegenden Flächen gerade während der Fällung der trockenen Bäume sehr gefährlich ist, warnt der Vorsitzende der Waldbetriebsgemeinschaft, Jakob von Richthofen.

Arbeiten auch bei Everloh und in anderen Bereichen am Berg

Darüber hinaus werden auch im Bereich von Everloh und an anderen Stellen im Benther Berg entsprechende Maßnahmen durchgeführt. Die Waldbetriebsgemeinschaft hat in großem Umfang mit Schäden an Bäumen im Wald zu kämpfen. Die Fichte ist in Folge vom Sturm Friederike im Januar 2018 und dem anschließenden Borkenkäferbefall nahezu vollständig verschwunden. Die freigewordenen Flächen werden nach und nach mit Laubbäumen aufgeforstet. „Die Waldbesitzer leisten einen großen Beitrag zum Klimaschutz und sichern das Nachwachsen des für uns alle so wichtigen Rohstoffs Holz“, schreibt Jakob von Richthofen in einer Mitteilung.

Von Uwe Kranz