Empelde

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend haben Unbekannte ein an der Homannstraße geparktes Auto zerkratzt. Der geschädigte Fahrzeughalter bemerkte am Sonnabendmorgen, dass die Täter die Motorhaube seines Autos mit einem spitzen Gegenstand zmerkratzt hatten. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 400 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Empelde, Telefon (0511) 1232090, oder der Polizei Ronnenberg, Telefon (05109) 5170, zu melden.

Von Lisa Malecha