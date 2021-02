Ronnenberger Bühne plant ihre Rückkehr

Ronnenberg

Leichen im Keller, Leichen in der Truhe, viele offene und verschlossene Türen und Bodenklappen: Eigentlich wollte die Ronnenberger Bühne am 30. Januar mit der makabren Komödie „Arsen und Spitzenhäubchen“ Premiere feiern. Müßig zu erwähnen, dass die Corona-Pandemie dem einen Riegel vorgeschoben hat. Die gute Nachricht ist: Den Fortbestand der Theatergruppe stellt diese unerwartet lange Unterbrechung nicht infrage. „Es wird vorüber gehen, und dann sind wir wieder da“, verspricht Dirk Siegmund, der dem dazugehörigen Verein vorsitzt.

Zwangspause beginnt nach dem erfolgreichsten Stück

Besonders schmerzt die Laienschauspielgruppe, dass die Zwangspause unmittelbar nach dem bislang mit Abstand erfolgreichsten Stück „Tratsch im Treppenhaus“ kam. „Direkt nach der letzten Vorstellung kam Corona“, erzählt Siegmund. Von den folgenden Einschränkungen wollten sich vor allem die Schauspieler zunächst nicht schrecken lassen. Noch während der Mitgliederversammlung, die im September 2020 mit 20 Personen im Saal des Ronnenberger Gemeinschaftshauses veranstaltet wurde, sei man von einer normalen Spielzeit ausgegangen, sagt Siegmund. Er selbst hatte den Vorsitz des Vereins damals von Michael Fritsch übernommen, der sich mehr auf den aktiven Part auf der Bühne konzentrieren wolle.

Wie in normalen Spielzeiten wurden anschließend die Rollen für „Arsen und Spitzenhäubchen“ vergeben. Ersten Leseproben mit verteilten Rollen folgten Proben mit Masken und auf Abstand auf der Bühne. „Das war sehr anstrengend“, berichtet der Vereinsvorsitzende. Und bereits im Oktober stellte sich die Frage, wie es mit der Spielzeit weitergehen sollte. „Sollten wir die ganze Maschinerie anschmeißen?“ Doch auch mit reduzierter Zuschauerzahl und Doppelvorstellungen war das aus Sicht des Vorstands nicht zu verantworten. Es folgte die Absage für 2021.

Vorstellungen im Sommer kommen nicht infrage

„Die Darsteller leiden am meisten darunter“, betont Siegmund, der in engem Kontakt mit den Laienschauspielern steht. Kleiner Trost: Die laufenden Kosten wie Versicherungen und Mieten kann die Ronnenberger Bühne bestreiten, da fast alle Vereinsmitglieder positiv auf einen Spendenaufruf gefolgt sind. „Auch unsere Sponsoren unterstützen uns weiterhin, das ist großartig“, sagt der Vorsitzende erfreut, der auch bei dem neuen Stück wieder Regie führen wird.

Das wird nun allerdings erst in ziemlich genau einem Jahr so weit sein – auch wenn die Darsteller weiterhin in den Startlöchern stehen. Denn eine Vorstellungsreihe zu einer anderen Jahreszeit ergibt aus Sicht der Bühne keinen Sinn. „Das haben wir im Herbst intensiv diskutiert“, berichtet Siegmund. Auftritte in der Zwischenzeit würde die Truppe aus dem Spielrhythmus bringen, erläutert er. Außerdem sind die Bühnen im Sommer nicht an den zusammenhängenden Wochenenden zu bekommen. Und: „In der schönen Jahreszeit kommen auch die Zuschauer nicht in ausreichender Anzahl in den Saal“, sagt Siegmund.

Bis dahin kann der Vorsitzende aber auf den Zusammenhalt im Verein zählen. Kein Mitglied oder Darsteller hat der Ronnenberger Bühne bisher den Rücken gekehrt. „Ich bin stolz, dass die Gemeinschaft so zusammenhält“, sagt Siegmund – auch wenn das besonders belastet: „Die Kontakte untereinander fehlen uns doch sehr.“

Von Uwe Kranz