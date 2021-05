Ronnenberg

Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem vermissten Klaus L. aus Ronnenberg. Der 74-jährige Mann ist demenzkrank, wohnt in einem Seniorenheim an der Nenndorfer Straße in Empelde und wurde dort zuletzt am Sonnabendnachmittag gegen 15 Uhr gesehen. Das Pflegepersonal des Seniorenheims meldete Klaus L. gegen 16.20 Uhr als vermisst. Der 74-Jährige ist auf Medikamente angewiesen. Laut Polizei könnte er sich deshalb in einer gefährlichen und gesundheitlich bedrohlichen Lage befinden.

Die Polizei sucht den vermisten Klaus L. aus Ronnenberg. Quelle: Polizeidirektion Hannover

Eine sofortige Fahndung des Polizeikommissariats Ronnenberg ist bislang erfolglos verlaufen. Wie Polizeisprecher Michael Bertram berichtet, brauchte auch der Einsatz eines Spürhundes kein Ergebnis. Mit der Veröffentlichung eines Fotos vom Vermissten erhofft sich die Polizei jetzt Hinweise aus der Bevölkerung.

Klaus L. ist 1,68 Meter groß, korpulent und hat eine Halbglatze mit grauen Haare. Zuletzt trug er ein dunkelblaues Oberteil und schwarze Jeans. Laut Polizei neigt der Vermisste wegen seiner Demenzerkrankung schubweise zu aggressivem Verhalten. Er sollte deshalb möglichst nicht direkt angesprochen werden.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Klaus L. geben können, werden gebeten, sich beim Polizeinotruf unter der Telefonnummer 110 oder beim Polizeikommissariat Ronnenberg unter (05109) 5170 zu melden.

Von Ingo Rodriguez