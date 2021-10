Gehrden

Wegen der weiterhin andauernden Pandemie hat der SV Gehrden am Sonnabend langjährige Mitglieder sowie verdiente und erfolgreiche Sportler bei einer Sonderveranstaltung geehrt. „Wir wollten große Menschenansammlungen vermeiden. Deshalb haben wir kürzlich in der Jahresversammlung auf die üblichen Auszeichnungen verzichtet und diesen Programmpunkt verschoben“, sagte der jüngst in seinem Amt bestätigte Vorstandssprecher Rolf Meyer zum Auftakt der Feierstunde in der Mehrzweckhalle des Vereins.

Bei der Veranstaltung durfte Meyer gleich zweimal selbst Geschenke und Urkunden entgegennehmen. Der Vorstandssprecher ist nicht nur seit 60 Jahren Vereinsmitglied – ihm wurde auch wegen seines langjährigen ehrenamtlichen Engagements die goldenen Verdienstnadel verliehen. Meyer sei bereits seit 2005 im Vorstand als Leiter des Ressorts Sport, seit 2009 übe er zudem die Funktion des Vorstandssprechers aus, erklärte Andrea Hoefener von der Geschäftsstelle des Vereins.

Verdiente Mitglieder: Susi Dreyer und Carina Gorny freuen sich über ihre Auszeichnung. Quelle: Ingo Rodriguez

Für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement in der Gymnastik-Turnen-Fitnesssparte (GTF) wurde außerdem Susi Dreyer mit der silbernen Verdienstnadel ausgezeichnet. Carina Gorny erhielt für ihre Verdienste in der Korbballsparte die Nadel in Bronze.

Wegen der Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen im Spielbetrieb zeichnete der Vorstand nur eine Mannschaft des Jahres aus: Die Ü30-Korbballerinen des SV Gehrden belegten im Jahr 2020 trotz der Corona-Krise bei der Landesmeisterschaft in Stuhr in ihrer Kategorie den dritten Platz. Die Spielerinnen im Alter von 30 bis 55 Jahren waren damit das bestplatzierte Team aus dem Bezirk Hannover-Süd.

Die Ü30-Korbballerinnen sind die Mannschaft des Jahres 2020. Quelle: Ingo Rodriguez

Viel Applaus gab es auch für Winfried Unselt und Bärbel Lehmann. Beide Mitglieder halten dem SV Gehrden schon seit 70 Jahren die Treue. Für ihre 50-jährige Vereinszugehörigkeit wurden außer Gehrdens Bürgermeister Cord Mittendorf auch Irmgard Unselt, Lothar Müller, Regine und Uwe Hagen sowie Gisela Euchner und Vorstandsmitglied Helmut Wettig ausgezeichnet.

Über die Ehrung für 50-jährige Mitgliedschaft freut sich stellvertretend für Sohn Lothar der Vater Dietmar Müller (von links). Außerdem seit einem halben Jahrhundert im Verein sind Cord Mittendorf, Irmgard Unselt sowie Uwe und Regina Hagen. Quelle: Ingo Rodriguez

Bei dem Festakt in der Mehrzweckhalle erhielten außerdem fast 20 weitere Mitglieder Urkunden und Geschenke für ihre 40- und 25-jährige Vereinstreue.

Von Ingo Rodriguez