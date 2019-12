Rund 50 Besucher sind am Sonntagabend zum Benefizkonzert in Hemmingen-Hiddestorf gekommen. Die Musikerin Deborah Hildebrandt aus Gehrden spielte für Cuny, den Ehemann von Vanessa Zisenis, die in Ohlendorf aufgewachsen ist und heute in der Dominikanischen Republik lebt.