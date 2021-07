Gehrden

Erstmals wird „Die Partei“ in Gehrden bei den Kommunalwahlen antreten. Im September bewerben sich zwei Kandidaten um einen Platz im Rat der Stadt Gehrden. Stephan Fromm und Stefan Meinshausen haben in kürzester Zeit alle erforderlichen Unterstützungsunterschriften gesammelt – und jetzt ein nicht ganz ernst gemeintes Ziel: „100 Prozent plus X“.

In der Regionsversammlung und im hannoverschen Stadtrat ist „Die Partei“ seit der Kommunalwahl 2016 vertreten. Auch in Burgwedel ist dies schon der Fall. Bei der nächsten Wahl möchte der Kreisverband Region Hannover nun seine Fühler noch weiter in die Umlandkommunen ausstrecken – unter anderem nach Gehrden.

Stephan Fromm und Stefan Meinshausen treten an

Gelingen soll der Einzug in den Rat der Stadt mit Stephan Fromm (53, Innovationsmanager) und Stefan Meinshausen (48, IT-Berater). Das erste Wahlziel sei, die AfD aus dem künftigen Stadtrat zu verdrängen, betonen beide. „Dann haben die beiden schon das eigentliche Wahlziel erreicht“, sagt Juli Klippert, Vorsitzender von „Der Partei“ und Mitglied in der Regionsversammlung. Allerdings wird die AfD im September in Gehrden nur noch mit einem Einzelbewerber antreten; die aktuelle Fraktion hat angekündigt, sich aus dem Gehrdener Rat zurückzuziehen.

Sorgen um die Konkurrenz machen sich die beiden wenig, sie geben sich durchaus selbstbewusst und provokant. Eine Kostprobe: „Die Grünen in Gehrden haben offensichtlich bereits akzeptiert, dass sie in der nächsten Legislatur weniger Abgeordnete stellen, und haben für deren Heimweg bereits ein Lastenfahrrad angeschafft – während die CDU panikartig auf unfassbare drei umgesetzte Initiativen seit 2016 verweist.”

Lokaler „Bierpreisspiegel“ angekündigt

Programmatisch wolle „Die Partei“ in Gehrden die lokale Wirtschaft unterstützen, heißt es. Mit einer „Bierpreisbremse“ sollten Gastrobetriebe gefördert und die Bürgerinnen und Bürger in die Lokale gelockt werden. Dazu wird ein lokaler „Bierpreisspiegel“ erhoben – die Bremse tritt demnach in Kraft, sobald zwei Indikatoren auftreten: großer Durst und eine nachweisbare Gläserleerstandsquote. Die Satiriker sind in ihrem Element.

Doch es geht auch ernsthaft. Es sollten „wichtige Themen“ angegangen werden, „von denen alle anderen Parteien immer reden und nicht handeln“, so Klippert. Dazu zählt er die Jugendarbeit, den Umwelt- und Klimaschutz, den Verkehr oder auch die Digitalisierung in Schule und Verwaltung.

Die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Kurzbezeichnung: „Die Partei“) ist eine satirische Partei in Deutschland. Sie wurde 2004 von Redakteuren des Satire-Magazins „Titanic“ gegründet. Im Europa-Parlament ist sie durch ihren Vorsitzenden Martin Sonneborn vertreten. Das Parteimitglied Marco Bülow sitzt als fraktionsloser Abgeordneter im Bundestag.

Von Dirk Wirausky