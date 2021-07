Schüler der Oberschule Gehrden nehmen eigenen Podcast auf

Gehrden

14 Schülerinnen und Schüler der Klasse 9e von der Oberschule Gehrden erlebte einen ereignisreichen und besonderen Tag im Göttinger Literaturhaus. Zusammen mit Literaturstudenten aus Hildesheim nahmen die Schüler einen eigenen Podcast auf. Eine besondere Erfahrung für die Jungen und Mädchen.

„Wenn ein Mikrofon läuft, ist man plötzlich sehr aufgeregt und man verspricht sich schnell“, berichtet die 14-jährige Charlotte, die einen emotionalen Text aus ihrem Lieblingsbuch „The Hate U Give“ von Angie Thomas im eigens aufgebauten Tonstudio einsprach.

Mehr als nur Wissensvermittlung

Klassenlehrerin Kerstin Möller ist sehr stolz auf ihre Schüler. „Es geht im Moment um wesentlich mehr als nur um Wissensvermittlung, es geht um kulturelle Erfahrungen und gemeinschaftliche Erlebnisse, die unseren Schülern während der Homeschooling-Zeit verwehrt blieben“, sagt sie. Der Wunsch, einen eigenen Podcast aufzunehmen, entstand bereits vor einigen Monaten von den Schülern selbst. „Die Jugendlichen möchten ihre Meinungen austauschen und ihrer Stimme eine Bühne geben, sodass sie auch Gehör findet“, ergänzt Möller.

„Ich habe das Zitat ,Alle wollen die Welt verändern, aber keiner sich selbst’ von Tolstoi ausgewählt, weil ich finde, dass es immer noch eine aktuelle Aussage hat“, erzählt Tom. Der 14-Jährige setzt sich dafür ein, ein Podcast-Projekt an der Oberschule zu etablieren. Hannah-Louisa (14) und Felix (15) haben auf ihrem Tablet sogar einen Jingle komponiert, der die Sendung zu Beginn einleitet.

Technisch professionelle Aufnahme

Die Veranstaltung findet im Rahmen eines Seminars an der Universität Hildesheim statt. Dabei wurde die Idee eines Podcasts entwickelt, der die Leseerfahrung von Heranwachsenden in den Fokus stellt. „Wir suchten nach einer passenden Podcastgruppe und haben glücklicherweise in Gehrden eine engagierte Schülergruppe gefunden, mit der es eine Freude war, zu arbeiten,“ berichtet Marisa Rohrbeck vom literarischen Zentrum im Göttingen.

Das Stadtradio Göttingen hat eine technisch professionelle Aufnahme ermöglicht, die als Einstimmung in der Woche vor dem Storytelling-Fest in Göttingen am 9. und 10. Juli zu hören sein wird. Das Projekt „Storytelling – deine Stimme in Kunst, Rap, Literatur, Theater und Spiel“ bietet für Jugendliche Workshops an, die mit verschiedenen Künsten und Formaten arbeiten. Die Jugendlichen können sich in diesem Projekt ausprobieren und zusammen mit Künstlerinnen und Künstlern sowie Kulturschaffenden aus unterschiedlichen Bereichen rappen, malen, schreiben, Theater spielen, filmen und programmieren.

Die Oberschule Gehrden will die Zusammenarbeit mit den Literaturstudenten weiter ausbauen, um tatsächlich ein eigenes Podcast-Projekt an der Oberschule zu etablieren, um literarische Themen mit den Mitschülern teilen zu können.

Von Dirk Wirausky