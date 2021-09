Gehrden

Es ist ein Thema, das die berufstätigen Eltern seit Monaten umtreibt: Wohin mit meinem Grundschulkind nach Unterrichtsschluss? Vor drei Wochen haben Betroffenen auf einer Demonstration vor dem Rathaus auf dieses Dilemma aufmerksam gemacht und die Stadt zum Handeln aufgefordert. Im Rathaus hat die Suche nach einer Lösung aktuell eine hohe Priorität. Doch es fällt schwer, die Versäumnisse der Vergangenheit innerhalb kürzester Zeit zu bereinigen. Das wurde am Dienstagabend auch in der Sitzung des Bildungsausschusses deutlich.

Gleich einen ganzen Katalog an Fragen hatte die kürzlich gegründete Initiative Hort Gehrden der Verwaltung geschickt – mit der Bitte, um Antworten. Die gab es auch; doch sehr viel schlauer dürften die Eltern nur bedingt geworden sein. Immerhin: Die beiden Hortgruppen für jeweils 20 Kinder werden nach Aussage der Verwaltung ab Oktober im Zusammenspiel mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) eingerichtet werden. Ende dieser Woche solle der Vertrag unterschrieben werden. Ursprünglich sollte der Hort bereits Beginn des Schuljahres starten.

Und: Es ist nicht zuletzt durch das Engagement der Initiative Hort Gehrden Bewegung in die Angelegenheit gekommen. Sowohl Verwaltung und Politik wollen die nachschulische Nachmittagsbetreuung auf den Prüfstand stellen. So solle der Bedarf an Betreuungsplätzen für die nächsten Jahre abgefragt werden. Schon jetzt steht aber fest: Der Wunsch der Eltern von Grundschulkindern an einer Nachmittagsbetreuung wird steigen. Es gibt bereits eine Warteliste und die Schülerzahlen werden weiter steigen. Die Initiative wünscht sich deshalb auch, dass der Bedarf aller Eltern erfasst werde; auch derjenigen, dessen Kind erst in den nächsten Jahren eingeschult wird.

„Wir wollen umgehend einen Arbeitskreis einberufen, an dem alle Interessengruppen mitwirken sollen“, sagte der Erste Stadtrat, André Erpenbach. An diesem Runden Tisch sollen gemeinsame Lösungen gefunden werden. Darüber hinaus kündigte er an, dass die Schulkinderbetreuung strategisch neu aufgestellt werden solle. Ein Konzept solle erarbeitet werden.

Mehr Container an der Grundschule

Erpenbach ließ zudem durchblicken, dass zunächst der Standort an der Grundschule Am Castrum „zukunftsfähig“ gemacht werden solle. Die bereits vorhandene Container-Anlage solle aufgestockt und ergänzt werden. „Zeitnah“, betonte Erpenbach. An der Grundschule sollen die beiden Hortgruppen untergebracht werden.

Unabhängig davon hat die Verwaltung sämtliche Fläche und Gebäude, die sich im städtischen Besitz befinden, geprüft, „doch die Voraussetzungen für einen Hortbetrieb können nicht erfüllt werden“, so Erpenbach.

Grundschule muss sich einschränken

Nina von Zimmermann, Leiterin der Grundschule Am Castrum, verfolgt die Entwicklung eher skeptisch. Die Schule sei durch die angespannte räumliche Situation und die Unterbringungen der Hortgruppen gezwungen, Angebote beispielsweise aus dem Musikbereich vorerst zu streichen. „Wir müssen total einschränken“, sagte sie. Die aktuellen Pläne der Stadt könnten nicht mehr als eine Übergangslösung sein. Sie erwarte, dass schleunigst etwas passiere.

Ein Container steht bereits auf dem Gelände der Grundschule Am Castrum. Laut Verwaltung sollen für die beiden neuen Hortgruppen weitere Interimsbauten aufgestellt werden. Quelle: Dirk Wirausky

Die Grüne haben nicht zuletzt deshalb den Antrag gestellt, den Bedarf an einer Hortbetreuung bis zur Fertigstellung der beiden Grundschulen anzupassen. Es könne nicht bis 2025 gewartet werden, bis eine verlässliche Betreuung nach der Schule angeboten werde, sagte Heinz Strassmann. Dass nur knapp 80 Kinder pro Tag betreut werden könnten, sei viel zu wenig. „Die Nachfrage bei den Eltern ist höher“, so Strassmann.

Das sieht auch die SPD so. „Es ist unabdingbar, die Schulkinderbetreuung bis 2025 sicherzustellen“, forderte Michael Passior (SPD). Unter anderem solle geprüft werden, ob eine Grundschule kurzfristig zur Ganztagsschule umgewandelt werden könne.

Kein voreiliger Ganztagsbetrieb

Ein Vorschlag, den Nina von Zimmermann allerdings ablehnt. Dadurch würden weder das Raum- noch das Personalproblem gelöst. „Wir brauchen ein fundiertes Ganztagskonzept und das benötige Zeit“, betonte sie.

Auch Peter Lübcke (CDU) warnte vor einem Schnellschuss. Der Ganztagsbetrieb an den Grundschule dürfe erst beginnen, wenn die beiden neuen Grundschulen fertig sind – und zwar gleichzeitig. „Zwei Modelle im Vorfeld sorgen nur für Unruhe“, meinte Lübcke.

In Gehrden wird zurzeit an der Oberschule eine neue vierzügige Grundschule gebaut. Ist sie fertig, wird im Sommer 2023 dann die Grundschule Am Castrum abgerissen und an gleicher Stelle neue gebaut – ebenfalls vierzügig. Beide Schulen werden dann auf einen Ganztagsbetrieb umstellen.

Inzwischen ist der Architektenwettbewerb für die Grundschule Am Castrum abgeschlossen. Eine Preisjury hat sich inzwischen für einen Entwurf entschieden. Wie die neue Schule aussehen wird, wird am Dienstag, 28. September, im Rathaus vorgestellt.

Von Dirk Wirausky