Rethmar

Gartendesignerin Petra Pelz aus Rethmar hat sich bei einem Wettbewerb zum schönsten Privatgarten des Jahres beworben, den der Münchner Callwey-Fachverlag für Bautechnik und Architektur auslobt. Und sie war erfolgreich. Der erste Platz mache sie „stolz wie Bolle“, wie die 59-Jährige aus Magdeburg stammende Gartenexpertin sagt.

Der Contest richtet sich an Garten- und Landschaftsarchitekten aus Deutschland, der Schweiz und Österreich. In einer Projektpartnerschaft mit ihrem Kollegen Peter Berg aus der Eifel hat sie 1000 Quadratmeter eines Privatgartens in Gehrden geplant und bepflanzt. Dessen natürlicher Eindruck durch Stauden, Gräser, Gehölze und Naturstein hat auch die Jury aus München überzeugt.

Die Zusammenarbeit mit ihrem Partner aus dem rheinland-pfälzischen Sinzig bei Ahrweiler sei so gut gewesen, dass sie sich auch eine weitere gemeinsame Bewerbung im diesem Wettbewerb vorstellen könne, sagt Pelz.

Von Michael Schütz