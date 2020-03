Gehrden

Mehr als ein Dutzend mannshohe Schautafeln stehen seit Donnerstag im Foyer des Gehrdener Rathauses. Kibis, der Dachorganisation für Selbsthilfegruppen in der Region Hannover, informiert darauf über Angebote und Hilfsmöglichkeiten.

Die Auswahl bei der Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle im Selbsthilfebereich ( Kibis) ist groß: Es gibt Selbsthilfegruppen zu Erkrankungen wie Depressionen, Treffen für Schmerzpatienten, Runden zu Familienthemen, aber auch zu Essstörungen, Suchtproblematiken, Mobbing, Nachwirkungen der Kinderlandverschickung, zu Missbrauch und vielem mehr. In der Wanderausstellung „ Selbsthilfe zeigt Gesicht“ berichten Teilnehmer, warum sie eine Gruppe besucht haben – und was es ihnen gebracht hat. Die Teilnehmer zeigen Gesicht.

In der Wanderausstellung „Selbsthilfe zeigt Gesicht“ berichten Teilnehmer auf den Tafeln, warum sie eine Gruppe besucht haben – und was es ihnen gebracht hat. Quelle: Astrid Köhler

Neben den Erfahrungsberichten und einem Überblick zu den Angeboten können die Besucher auch auf Stühlen vor einer Videoinstallation mit Kopfhören ausprobieren, wie es sich anfühlt, in einer Selbsthilfegruppe zu sitzen. Viele persönliche Schilderungen verdeutlichen den Wert der gegenseitigen Unterstützung, so Kibis-Leiterin Rita Hagemann.

Bei Kibis sind rund 600 Gruppen registriert. Einige zählen wenige Aktive, andere sind Ableger großer Verbände wie der Deutsche Rheumaliga, erklärt Hagemann. Darunter ist auch die Gruppe 77 aus Gehrden, Ronnenberg und Barsinghausen, die sich mit Medikamenten- und Alkohlabhängigkeit beschäftigt und sowohl für Betroffene wie auch deren Angehörige offen ist. Die Zahl 77 bezieht sich auf das Gründungsjahr. Zuletzt zählte die Gruppe fast 200 Mitglieder.

Infotafel zum Thema Süchte: Mit Medikamenten- und Alkohlabhängigkeit beschäftigt sich etwa die Gruppe 77 aus Gehrden, Ronnenberg und Barsinghausen. Quelle: Astrid Köhler

Eigentlich sollte die Ausstellung in Gehrden am Donnerstag mit geladenen Gästen, Besuchern und Reden feierlich eröffnet werden. Doch wenige Stunden vor dem Termin teilte die Stadt mit, dass Veranstaltungen in ihren Gebäuden ab sofort nicht mehr zulässig sind – als Sicherheitsmaßnahme wegen des sich stark ausbreitenden Coronavirus. Die Absage sei „sehr schade für uns“, sagte Peter Märtens von Kibis. „Wir haben eine Menge Arbeit in die Ausstellung gesteckt, und es hatten sich viele angemeldet.“ Rund 50 Besucher wurden erwartet, darunter die Gleichstellungsbeauftragte, Vertreter der VHS und der Stadt Gehrden.

Weil kurzfristig nur die angemeldeten Gäste ausgeladen wurden aber nicht alle erreicht werden konnte, entschieden sich Hagemann und Märtens die Besucher zumindest in Empfang zu nehmen und persönlich zu informieren.

Die Wanderausstellung "Selbsthilfe zeigt Gesicht" ist nach derzeitigem Stand bis zum 8. April im Foyer des Gehrdener Rathauses zu sehen. Quelle: Astrid Köhler

Rathaus vorerst weiter geöffnet

Wie die Stadt am Montag auf Anfrage bestätigte, bleiben das Rathaus und das Foyer trotz der Absage aller Veranstaltungen und auch der politischen Sitzungen bis auf Weiteres geöffnet. Die Wanderausstellung „ Selbsthilfe zeigt Gesicht“ ist dort planmäßig bis 8. April zu sehen zu den Öffnungszeiten des Rathauses: montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie am Donnerstagnachmittag von 15 bis 18 Uhr.

Von Astrid Köhler