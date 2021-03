So werben Gehrdens Betriebe um Auszubildende

Gehrden

Es war das erste Ausbilderfrühstück seit vier Jahren. Die Wirtschaftsförderung der Region Hannover und die Stadt Gehrden haben am Mittwochmorgen zum digitalen Austausch der Gehrdener Unternehmen eingeladen. Gastgeber des Treffens war die Firma Germerott Innenausbau. Mit rund 20 Teilnehmern war die Runde gut besucht. Im Zentrum der Diskussion stand die Frage: Wie knüpfen die Gewerbebetriebe Kontakt zu potenziellen Auszubildenden? Antworten darauf hatte mitunter Carsten Huge, Schulleiter der Oberschule.

„Wir wollen voneinander lernen“, sagte Frank Fenselau, Geschäftsführer der Firma Germerott, bei der Begrüßung. Der Austausch solle aufzeigen, wie jeder Betrieb das Thema Ausbildung aufgreife: Wie wird geworben, wie werden die Schulen mit eingebunden? Anja Rühlich, verantwortlich für Marketing und Ausbildung bei der Firma Germerott, gab den Zuhörern einen Ausblick darüber, wie der Betrieb für Innenausbau es handhabt. „Social Media ist ein gutes Instrument für Werbung“, sagte sie. Aber auch andere Kanäle wie Google oder das Jobportal der Agentur für Arbeit seien Anlaufpunkte für die Jugendlichen. Die Strategie hierbei: „Ein guter Text, schöne Fotos und Gesichter sind wichtig. Und ich muss wissen, wie ich mich darstellen möchte“, erklärte Rühlich.

Germerott empfiehlt ein Elternpraktikum

Was Germerott außerdem erfolgreich eingeführt hat, ist ein Elternpraktikum. Eltern sollen so Einblick in den Betrieb bekommen, mit auf die Baustelle fahren und sehen, in welchem Umfeld und mit welchen Menschen ihr Kind künftig arbeiten würde. „Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass wir die Eltern überzeugen müssen. Daher können wir nur empfehlen: Bietet das an“, appellierte Rühlich an die Teilnehmer der digitalen Frühstücksrunde.

„Das Ausbildungsmarketing setzen Sie richtig um“, lobte Jürgen Hansen von der Wirtschaftsförderung der Region Hannover, der die Runde moderierte. Nach weiteren Beiträgen der Teilnehmer, etwa von Jens Paul, Leiter der Altenpflegeeinrichtung Haus Gehrden, oder Frank Glaubitz vom Energieversorger Avacon, stellte Hansen der Stadt beim Thema Ausbildung ein positives Zeugnis aus: „Gehrden ist schon sehr weit.“

Oberschule will bei Berufsorientierung früher vermitteln

Schließlich hatte auch Schulleiter Carsten Huge zunächst Tipps für die Gewerbetreibenden. „Gehen Sie weg von alten Bewerbungsverfahren. Lassen Sie die Schüler zum Beispiel ein Video erstellen“, riet er. Außerdem machte er auf die hohe Bedeutung der frühen Berufsorientierung aufmerksam. Es sei nicht sinnvoll, dass Jugendliche erst im Jahrgang neun ein Unternehmen besuchten. Die Erkundung des Wirtschaftsstandorts Gehrden müsse früher, bereits ab dem fünften Jahrgang, beginnen. Die Schule könne dabei eine Steuerungsfunktion übernehmen und die Unternehmen vorstellen. Huge machte schließlich ein Angebot: „Wir brauchen Arbeitsaufträge von Ihnen. Wir sind flexibel und stellen Ihnen die Begleitung durch Lehrkräfte. Wir haben die Kapazitäten und sind für alles zu haben.“

Von den Gewerbetreibenden wurde der Vorschlag dankend angenommen. Moderator Hansen kündigte an, den Austausch zu vermitteln und im Mai oder Juni in die Schule einzuladen.

