Sparkasse modernisiert Filiale in Gehrden für mehr als 4 Millionen Euro

Gehrden

Welche Bedeutung ein Projekt hat, ist oft an der Begeisterung der Akteure zu erkennen. Ingo Schwarz und Andria Orsulic sind begeistert. Angetan von einem Millionenprojekt, das an der Nordstraße umgesetzt wird: Die Filiale der Sparkasse Hannover wird für 4,3 Millionen Euro modernisiert und umgebaut. „Das ist auch für unser Bankinstitut eine echte Hausnummer“, sagt Schwarz.

Für Schwarz, Vertriebsdirektor für Gehrden und Empelde, und Orsulic, Filialleiter in Gehrden, ist diese Investition ein deutliches Signal nach außen. „Wir stärken damit den Standort in Gehrden und machen ihn zukunftsfähig“, so Schwarz. Gehrden zähle in der Region zu den sieben Ankerstandorten, sprich Filialen, an denen die Sparkasse alle Leistungen anbiete. Mit der Millioneninvestition soll der Gehrdener Standort, dessen Einzugsbereich über die Stadtgrenzen hinausgeht, deutlich aufgewertet werden. „Wir fühlen uns der Stadt auch verbunden“, betont Schwarz.

Umbauarbeiten haben bereits begonnen

Los geht es bereits Mitte März. Bis Juni werden die Räume im ersten und zweiten Obergeschoss renoviert. Während dieser Zeit bleibt der Filialbetrieb in Gehrden uneingeschränkt geöffnet. Am 9. Juni jedoch schließen die Türen für das Filialgeschäft. Nach den umfangreichen Arbeiten im Erdgeschoss werden in einem ersten Schritt ab dem 1. August die persönlichen Beratungen in Gehrden im neu gestalteten ersten Obergeschoss wieder angeboten. Die Sparkasse Hannover rechnet insgesamt mit einer mehrmonatigen Umbauzeit. Ziel ist es, zur Adventszeit den kompletten Geschäftsbetrieb wiederaufnehmen zu können.

Direkt am Bank-Center Gehrden, wo 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sind, wird ab dem 9. Juni ein Container aufgestellt. Zwei Geldautomaten und ein SB-Terminal sollen die Versorgung mit Bargeld und die Erfassung von Überweisungen vor Ort gewährleisten. Kassengeschäfte wird es in der Umbauphase jedoch nicht geben. In dieser Zeit müssen die Kunden auf Filialen im Umland ausweichen.

Der Kundenbereich im Erdgeschoss der Sparkasse wird komplett erneuert. Für Publikumsverkehr muss die Filiale deshalb ab Juni für fast acht Wochen geschlossen bleiben. Quelle: Dirk Wirausky

„Ein Ort der Begegnung“

Die Sparkasse, die früher auch am Kantplatz eine Filiale hatte, verfolgt nach dem Umbau der Filiale an der Nordstraße auch eine neue Philosophie. „Unser Center wird ein Ort der Begegnung“, sagt Schwarz. Es solle keine „Einbahnstraßensystem“ mehr geben. „Die Menschen sollen vielmehr in unserem Institut verweilen“, sagt Schwarz. Es solle eine Wohlfühlatmosphäre entstehen. Dazu werden Begegnungstische mit iPads eingerichtet; auch eine Kaffeemaschine wird aufgestellt; Veranstaltungen sollen zur Regel werden – „auch wenn das aktuell der Corona-Pandemie widerspricht“, gesteht Schwarz.

Das Möbel- und Raumkonzept des Standortes werde grundlegend modernisiert, alles werde nach den neuesten Standards eingerichtet: flexibel buchbare Räume sowie ein großzügiger und lichtdurchfluteter Empfangsbereich. „Der uns zur Verfügung stehende Raum wird künftig viel besser genutzt“, meint Schwarz. So gebe es nach der Renovierung beispielsweise deutlich mehr Schließfächer. Die bisherige Schließfachanlage bot Platz für rund 560 Fächer, künftig sind es 1900.

Für Ingo Schwarz bedeutet die Modernisierung in Gehrden auch ein „Ja zur Fläche“. Es sei eines der Unternehmensziele, in jeder Kommune mit einem Beratungszentrum vertreten zu sein.