Gehrden

2015 hatte Thorsten Knaul die Idee, alle Gehrdener Golferinnen und Golfer bei einem Turnier zusammenzubringen. Kurzum rief er die Stadt Gehrden Golf Trophy ins Leben. Am Sonnabend, 28. August, wird unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Cord Mittendorf (SPD) auf dem Grün des Golf Parks am Deister in Bad Münder die sechste Auflage ausgetragen.

Seit der Premiere haben 260 Frauen und Männer aus 15 verschiedenen Golfclubs an der Gehrdener Stadtmeisterschaft teilgenommen. Für 2021 hofft Knaul auf einen neuen Teilnehmerrekord. „Vielleicht schaffen wir das“, sagt er; zumal bereits zahlreiche Anfragen vorliegen würden. Die bisherige Bestmarke liegt bei 60 Golferinnen und Golfern aus dem Jahr 2019. Potential auf der Anlage zwischen Süntel und Deister wäre für 72 Spielerinnen und Spieler.

Knaul, der das Turnier in Eigenregie organisiert, schwärmt von der Anlage in Bad Münder. „Es ist eine Freude, dort zu spielen“, sagt er. Der Platz sei in einem Traumzustand. Aus Knauls Sicht ist er einer der Schönsten rund um Hannover.

Turnier nach bewährtem Konzept

An dem Konzept hat Knaul nichts verändert. Der Siegerin oder dem Sieger winkt neben dem Wanderpokal ein Gourmetabend im Berggasthaus Niedersachsen. Übrigens: Fünfmal wurde die Golf Trophy bislang gespielt, noch nie konnte der Titel verteidigt werden. Zuletzt siegte 2019 Petra Dörffer. Im Vorjahr musste die Meisterschaft aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Besonders freut sich Knaul darüber, dass trotz der schwierigen zurückliegenden  Monaten die Sponsoren der Trophy weitgehend die Treue gehalten haben.

Lesen Sie auch Gehrden: Anja Wagner gewinnt die Stadtmeisterschaft im Golf.

Für Bürgermeister Mittendorf ist die Gehrden Golf Trophy ein außergewöhnlich gut organisiertes Turnier in traumhaften Ambiente. „Diese Veranstaltung hat Stil“, sagt er. Es sei großartig, dass die Gehrdener Golfspielerinnen und Golfspieler in ungezwungener Atmosphäre zusammenkommen, um einen entspannten Tag zu verbringen. Denn trotz allem sportlichen Ehrgeiz: Im Mittelpunkt stehe das Gesellige, betont Knaul mit Blick auf das gemeinsame Essen auf der Außenterrasse des Clubhauses in Bad Münder. Und auch wenn die Corona-Pandemie noch nicht gänzlich ausgestanden ist, hat Knaul aktuell keine Bedenken, dass das Turnier nicht in gewohnter Form ausgetragen werden könne.

Teilnahme wird mit Preis belohnt

Teilnahmeberechtigt sind alle Golferinnen und Golfer, die im Stadtgebiet Gehrden ihren Wohnsitz haben und eine Mitgliedschaft in einem dem Deutschen Golf-Verband (DGV) angeschlossenen Golfclub nachweisen können. Das Turnier wird über 18 Löcher gespielt. Start ist um 10 Uhr. Die Wertung erfolgt in der Sonderform „BruNo-Punkte“, also die Summe aus gespielten Brutto- und Nettopunkten. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten einen Preis, gestaffelt nach Platzierung. Außerdem wird der Sonderpreis „Nearest-to-the-Pin“ ausgelobt. Das Stadtgeld beträgt 35 Euro und beinhaltet die Turnierteilnahme, eine kleine Rundenverpflegung und das gemeinsame Essen zum Abschluss des Tages.

Weitere Details zur sechsten Stadt Gehrden Golf Trophy sind auf der Homepage des Golf Park am Deister unter www.gp-ad.de in der Rubrik Turniere zu finden. Anmeldungen sind ab Montag, 5. Juli, auf der Homepage möglich oder direkt über die App von PCCADDIE. Anmeldeschluss ist Dienstag, 24. August.

Von Dirk Wirausky