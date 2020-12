Gehrden

Keine Frage: Die Stadt Gehrden investiert in ihre Schulen. Nach der Komplettsanierung des Matthias-Claudius-Gymnasiums (MCG) folgt in den nächsten Jahren der Neubau zweier Grundschulen. Aktuell wird zudem die Oberschule umfassend modernisiert.

Die Kosten sind immens, und da kann schon mal das Geld knapp werden. So wie bei der Fertigstellung des neuen Mittelbaus West am MCG. Der Rat bewilligte nun weitere 700.000 Euro. Das war nötig, weil noch nicht abgeschlossene Restarbeiten in der technischen Gebäudeausstattung erledigt werden müssen. Bei der Abnahme des Gebäudes durch Bauaufsicht und Bausachverständigen wurden weitere Anforderungen gestellt, die umgesetzt werden müssen. Unter anderem fordert die Bauaufsicht eine Beleuchtung auf dem gesamten Außengelände, die als Sicherheitsbeleuchtung funktioniert, wenn die Gebäude stromlos sind. Hinzu kamen kamen noch Kostensteigerungen für den Neubau.

Unbefestigt und matschig: Die Wege rund um den neuen Mittelbau West am MCG müssen noch befestigt werden. Quelle: Dirk Wirausky

Doch damit nicht genug. Die Wege rund um den Mittelbau West sind noch nicht befestigt worden. Die Folge: Die Schüler tragen Dreck und Splitter in die Gebäude. Sehr zum Leidwesen der Schulleitung. Und weil im aktuellen Haushalt kein Geld mehr für diese Arbeiten vorhanden ist, sollten die Pflasterarbeiten verschoben werden. Doch damit war die Politik nicht einverstanden. Die CDU und die Grünen haben beantragt, die Arbeiten schnellstmöglich umzusetzen und dafür bislang nicht abgerufene Haushaltsmittel einzusetzen. Eine Forderung, der sich die Ratsmehrheit bei der Sitzung am Mittwochabend anschloss. Bis zur endgültigen Pflasterung sollen zudem Maßnahmen geprüft und umgesetzt werden, die den Eintrag von Schmutz und Steinen von dem jetzt ausliegenden Schotter reduzieren.

Mobile Klassenzimmer für die Grundschule

Geld wird auch für die Grundschule Am Castrum benötigt – und zwar schon für das nächste Schuljahr. Dann nämlich wird der erste Jahrgang sechszügig. Und dafür fehlen Räume. Die Verwaltung will deshalb die vorhandenen Container um eine weitere Etage aufstocken. Das sei bautechnisch möglich und am schnellsten umsetzbar, meinte der zuständige Fachbereichsleiter Ralf Geide. Es sollen Container für einen Zeitraum von rund zwei Jahren gemietet werden. Die Kosten dafür betragen 117.000 Euro.

Apropos Grundschule Am Castrum: Der Rat hat das Raumkonzept für die geplante neue Schule einstimmig verabschiedet. Zuvor war die intensive Zusammenarbeit zwischen Schulleitung, Fachleuten und Verwaltung gelobt worden. Michael Passior ( SPD) bezeichnet den rund 18-Millionen-Euro teuren Neubau als nötig, um den Ganztagsschulstandort weiter zu entwickeln. „Wir schaffen zudem ein neues Lern- und Lehrumfeld für Schüler, Lehrer und Eltern“, sagt er.

Auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Spieker lobte die Pläne. „Der Neubau ist ein wesentlicher Baustein der künftigen Bildungslandschaft in Gehrden“, sagte er. An der Notwendigkeit gebe es keinen Zweifel. „Aktuell sind die Voraussetzungen für alle an dem Standort äußerst schwierig“, sagte er mit Blick auf den Zustand des Schulgebäudes. Das Raumprogramm ist wesentlicher Bestandteil des Architektenwettbewerbs für den Neubau der Grundschule plus angegliederter Festhalle, den die Stadt nun ausschreibt. Die Schule soll 2025 fertig sein.

