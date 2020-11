Gehrden

Die Gehrdener Stadtverwaltung soll prüfen, welche Möglichkeiten es für die Kommune gibt, in Schulen und Kitas mobile Luftreinigungsgeräte einzusetzen. Wegen weiterhin drohender Corona-Infektionen haben die Mitglieder des städtischen Bildungsausschusses einen Antrag unterstützt, von der Verwaltung über mögliche Kosten sowie einen Zeitplan für die Beschaffung und den Einsatz der Geräte in Kenntnis gesetzt zu werden. Gleichzeitig will der Ausschuss aber auch wissen, in welchen Räumen der Gehrdener Einrichtung nicht wirksam genug gelüftet werden kann, um die Ansteckungsgefahren maßgeblich zu reduzieren. Über diesen Antrag trifft aber der Rat der Stadt noch eine endgültige Entscheidung.

Wirksamkeit der Lüftung in Räumen überprüfen

Dass die Stadtverwaltung zunächst einmal alle Räume auflistet, in denen die mobilen Reinigungsgeräte wegen schlechter Lüftungsmöglichkeiten notwendig wären, gab in der Sitzung in der Festhalle den Anstoß für eine einstimmige Entscheidung, den Antrag zuzulassen. Vor der Zusatzformulierung hatten die Kommunalpolitiker kontrovers über den Vorstoß der CDU debattiert.

Zwar sei es notwendig, Maßnahmen zum Wohl der Kinder und des Personals umzusetzen, sagte SPD-Ratsherr Michael Passior. Man dürfe nun aber auch nicht in Hektik und Aktionismus verfallen. Passior hält die Kommune nur bedingt für eine derartige Maßnahme zuständig. Damit werde eine Kommune überfordert. „Besser wäre es, diese Aufgabe an eine Stelle weiterzugeben, die dann Kriterien für alle Kommunen entwickelt“, sagte Passior. Diese Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie müsse vom Land geregelt werden. Eine wissenschaftliche Grundlage für die Wirksamkeit von Lüftungsgeräten gegen Corona-Gefahren sei in dem Antrag nicht ersichtlich, sagte Passior. Bislang gelte nur der zusätzliche Einsatz als sinnvoll.

Analyse dient dem Gesundheitsschutz

Weitere Gegenargumente wurden ebenfalls geäußert: Möglicherweise gehe von den Geräten wegen der Lautstärke eine Störung des Schulunterrichts aus. Auch CDU-Ratsherr Peter Lübcke wollte der SPD in einem Punkt „nicht widersprechen“: Bis der Antrag verhandelt und alle Geräte installiert wären, seien möglicherweise bereits alle Bürger mit einem neuen Wirkstoff gegen Corona geimpft. Für spätere Einigkeit sorgten mehrere Hinweise: Grünen-Fraktionschef Heinz Strassmann etwa hatte den Antrag verstanden als „Hinweis, generell etwas zu unternehmen“.

Weitere Aussagen machten deutlich, dass eine Prüfung – unabhängig von den finanziellen Zuständigkeiten sowie möglichen Fördergeldern – durchaus sinnvoll sei. Thomas Wahner (Grüne) unterstrich dieses Argument. Die Analyse eines möglichen Einsatzes der Geräte solle als vorbereitende Maßnahme für den Gesundheitsschutz umgesetzt werden, sagte er.

Prüfung ist wegen CO2-Messungen sehr aufwendig

Der Antrag der CDU wurde einstimmig mit einer zusätzlich nötigen Auflistung der schlecht zu lüftenden Räume erweitert. Sollte sich der Rat für den Prüfauftrag aussprechen, wollen die Ratsfraktionen von der Verwaltung über Verschiedenes informiert werden. Dazu gehören die Fragen, wie viele der mobilen Geräte für Gehrdener Kitas, Krippen und Schulen benötigt würden, was die Anschaffung kosten würde und wie schnell sich der Einsatz umsetzen ließe. Der städtische Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg sprach wegen der Raumauflistung von einem hohen Aufwand. Um zu klären, wie wirksam gelüftet werden könne, seien unter anderem in allen Räumen CO2-Messungen notwendig.

Von Ingo Rodriguez