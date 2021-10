Gehrden

15 Monate mussten die 45 Sängerinnen und Sänger der Gehrdener Stadtkantorei coronabedingt auf ihre wöchentlichen Proben im Bürgersaal verzichten. „Die Pandemie hat uns jede Möglichkeit zur Vorbereitung und Durchführung der geplanten Konzerte genommen“, berichtet Christoph Walther, Vorsitzender der Stadtkantorei. Doch pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum sei nun Zeit für den Neustart. Der Chor wurde im Oktober 1996 gegründet.

Die Stadtkantorei trifft sich mit ihrem Dirigenten Martin Kohlmann (am Klavier) wieder zur wöchentlichen Probe im Bürgersaal. Die Mezzosopranistin Magdalena Hinz (ganz links) unterstützt den Chor durch qualifizierte Stimmbildung. Quelle: Heidi Rabenhorst

Die ersten Proben sind bereits gelaufen, die Mitglieder des Chors sind mit viel Einsatz bei der Sache. „Sie wollen ihr Publikum, dessen Treue sie sich über die Jahre in mehr als 30 Konzerten erworben haben, mit einer exzellenten Darbietung von Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium belohnen“, kündigt Walther an. Chorleiter Martin Kohlmann sei es gelungen, die professionelle Kammersymphonie Hannover sowie erstklassige Solistinnen und Solisten für die Aufführung des Weihnachtsoratoriums am vierten Adventssonntag, 19. Dezember, zu verpflichten. Das Konzert in der St.-Augustinus-Kirche in Ricklingen beginnt um 17 Uhr.

Großprojekt mit Chor aus Göttingen

Gleich nach dieser Aufführung beginnen die Proben für das nächste Projekt: Felix Mendelssohn-Bartholdys monumentales Oratorium „Elias“ wird einstudiert. „Wir werden an diesem Großprojekt mit einem weiteren Chor aus Göttingen arbeiten“, verrät Walther. Die Aufführungen sind dann für den 3. Dezember 2022 in Göttingen und für den 4. Dezember 2022 in Hannover vorgesehen.

2023 will der Chor seine Konzerte wieder allein bestreiten: In der ersten Jahreshälfte soll die Nelson-Messe von Joseph Haydn einstudiert und im Sommer aufgeführt werden. „Ihr militärischer Duktus, der unter anderem durch den Einsatz von Pauken und Trompete zum Ausdruck kommt, spiegelt die napoleonischen Kriege wider“, berichtet der Vorsitzende. Zu Weihnachten 2023 ist die Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Camille Saint-Saens vorgesehen, in Verbindung mit französischer Orgelmusik der Romantik. 2024 wird sich die Stadtkantorei einem großen weltlichen Werk der Chormusik widmen, den „Carmina Burana“ von Carl Orff. „Der Chor wird sich auf diesem Weg stimmlich und musikalisch weiterentwickeln“, kündigt Walther an.

Neue Sänger und Sängerinnen willkommen

Zurzeit aber gehe es erst einmal um den Neustart nach den langen Monaten ohne gesangliche Praxis. Willkommen seien auch Nichtmitglieder, die gern mitsingen möchten. „Selbst wenn sie bisher in keinem Chor aktiv waren“, betont Walther. Besonders froh ist er darüber, dass der Zusammenhalt der Mitglieder trotz der Zwangspause fortbestehe.

Zu den Auflockerungsübungen vor der Probe gehört unter anderem das sogenannte Weichstreichen des Kiefers: Opernsängerin Magdalena Hinz (von rechts) mit den Sängerinnen Brigitte Nienhaus und Dagmar Seyfahrt. Quelle: Heidi Rabenhorst

Die Stadtkantorei erhält Geld aus Corona-Fördertöpfen für den Chorgesang. Dadurch könne allen Interessenten zusätzlich zu den Proben eine individuelle Stimmbildung zum Einsingen angeboten werden, erklärt Walther. „Es gibt also keinen günstigeren Zeitpunkt, mit dem Chorsingen zu beginnen – und der ganze Chor freut sich über jedes neue Mitglied.“ Die professionelle Stimmbildung hat Opernsängerin Magdalena Hinz übernommen.

Weitere Informationen über Proben- und Konzerttermine sowie Hinweise zur Kontaktaufnahme gibt es im Internet unter www.stadtkantorei-gehrden.de.

Von Heidi Rabenhorst