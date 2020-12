Gehrden

Im jahrelangen Streit um den geplanten Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses in der Fußgängerzone könnte sich im nächsten Frühjahr mit einem neuen Bauentwurf eine Lösung ergeben. Um die verhärteten Fronten zwischen der Eigentümerin des Grundstücks am Steinweg 25, der Kirche und einer Bürgerinitiative aufzuweichen, will die Stadt im nächsten Jahr einen Kompromissvorschlag vorstellen.

Nach Angaben des städtischen Fachbereichsleiters Wolfgang Middelberg hat die Stadt einen neuen Vorentwurf für die Baupläne der Eigentümerin in Auftrag gegeben, der sich an neuen Richtlinien orientiert. Grundlagen sind demnach die Vorgaben eines neuen Bebauungsplanes, für den seit etwa einem Jahr das Aufstellungsverfahren läuft. „Anhand der Festsetzungen des neuen B- Planes soll neu diskutiert werden“, sagt Middelberg.

Das baufällige Haus am Steinweg soll abgerissen und an gleicher Stelle ein neues Wohn- und Geschäftshaus errichtet werden. Quelle: Ingo Rodriguez

Neubaupläne sind sehr umstritten

Der Hintergrund: Bislang konnten sich die Kirche als unmittelbarer Nachbar und der Vertreter der Eigentümerin auf keinen Bauentwurf einigen. Zudem gibt es seitens der Bürgerinitiative (BI) „Wir in Gehrden“ erheblichen Widerstand gegen die Neubaupläne. An der leidenschaftlich geführten Diskussion ist auch der Rat der Stadt Gehrden beteiligt.

Die Besitzerin des sanierungsbedürftigen Hauses am Steinweg möchte das seit Jahren leerstehende Gebäude abreißen und an gleicher Stelle ein neues Wohn- und Geschäftshaus errichten lassen. Kompliziert sind die Pläne unter anderem auch deshalb, weil das leerstehende Haus gemeinsam mit der Margarethenkirche als Ensemble denkmalgeschützt ist. Eine sehr kostspielige Sanierung des alten Gebäudes kann der Eigentümerin der Immobilie aus wirtschaftlichen Gründen nicht vorgeschrieben werden. Ihre bisherigen Neubauplänen hatten jedoch teilweise heftige Proteststürme ausgelöst.

Die Kritik: Der geplante Neubau sei zu hoch und zu groß. Deshalb würde das historische Kirchenportal verdeckt, die Fußgängerzone würde eingeengt. In einem ersten Entwurf war laut Fachbereichsleiter Middelberg auch ein bislang unbebauter Bereich über die bisherigen Grundstücksgrenze hinaus einbezogen worden. Dies soll nun nicht mehr möglich sein.

Um genau zu klären, wie groß der Neubau an welcher Stelle und mit welchen Baugrenzen errichtet werden soll, hatte der Rat der Stadt das Aufstellungsverfahren für einen neuen B-Plan eingeleitet. In der Auslegungsphase waren zu dem Plan laut Middelberg mehr als 100 Anregungen eingegangen. Der von der Stadt in Auftrag gegebene Neuentwurf für das Bauprojekt solle nun auf Grundlage des neuen B-Plans eine konstruktivere Diskussion in Gang bringen.

Wenn alle Glasscheiben im Erdgeschoss mit Holzplatten verschlossen werden, kann das unschöne Baugerüst entfernt werden, an dem sich einige Bürger stören. Quelle: Ingo Rodriguez

Bauzaun soll entfernt werden, Regenrinne wird repariert

Unterdessen zeichnet sich laut Middelberg inzwischen ab, dass in Kürze zunächst einmal der Bauzaun an dem Abrissobjekt entfernt werden könnte. Nach Angaben des Fachbereichsleiters gab es zuletzt Beschwerden über den Zaun. Nach Einschätzung einiger Bürger werde in der Fußgängerzone das Stadtbild von der Absperrung beeinträchtigt, berichtet Middelberg. Die Besitzerin habe den Zaun aber wegen der Verkehrssicherungspflicht aufstellen lassen müssen – unter anderem, um Passanten vor Scherben der stellenweise zerbrochenen Fensterscheiben zu schützen. Einige der Fenster seien jedoch inzwischen mit Holzplatten gesichert. Bei einem Treffen in der vergangenen Woche habe der Verwalter der Immobilie nun zugesichert zu prüfen, ob dies für die restlichen Fenster auch möglich sei. „Dann kann der Bauzaun entfernt werden“, sagt Middelberg.

Aus der durchlöcherten Dachrinne tropft immer wieder Wasser auf Passanten in der Fußgängerzone. Quelle: Ingo Rodriguez

Zugesichert habe der Verwalter, eine defekte Dachrinne des Hauses reparieren zu lassen. Zuletzt sei durch ein Loch in der Rinne mehrfach Wasser auf Passanten in der Fußgängerzone getropft.

