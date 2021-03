Ditterke/Gehrden

Für die Grundstücksbesitzer an der Bundestraße 65 in Ditterke hat die jahrelange Ungewissheit nun bald ein Ende – und zwar in doppelter Hinsicht: Wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilt, soll die seit Jahren geplante Sanierung der Ortsdurchfahrt nach einer kurzfristigen Verschiebung im vergangenen Jahr nun im Mai beginnen. Die Anlieger sollen dann aber auch endlich Klarheit über ihre Kostenbeteiligung haben: Schon am Donnerstag, 25. März, will die Stadt über eine dann bereits beschlussfähige Änderung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) informieren.

Laut dem Ersten Stadtrat André Erpenbach sollen die Anlieger dann, noch vor dem möglichen Ratsbeschluss im April, ebenfalls darüber aufgeklärt werden, ob das neue Strabs-Modell bei ihren jeweils individuellen Abrechnungsbescheiden auch schon zur Anwendung kommt. Das Ergebnis wird auch für Grundstücksbesitzer weiterer Sanierungsstraßen im Stadtgebiet interessant. „Für welche der bereits abgeschlossenen und bevorstehenden Sanierungen die veränderte Satzung gültig sein soll, wird seitens der Politik noch beraten“, sagt Erpenbach. In der Veranstaltung am 25. März wollen aber Vertreter der Stadtverwaltung gemeinsam mit den Vorsitzenden der Ratsfraktionen verbindlich darüber Auskunft geben.

Hintergrund der Pläne sind die jahrelangen Proteste von Anwohnern und der kürzlich gegründeten Bürgerinitiative (BI) Gehrden gegen Strabs. Sie fordern die Abschaffung der Beiträge. Laut Erpenbach ist die komplette Abschaffung langfristig auch geplant. Zunächst müsse die Stadt aber ein rechtssicheres Modell für einen finanziellen Ausgleich der wegfallenden Einnahmen konzipieren, das von der Region Hannover als Aufsichtsbehörde der Kommunen auch nicht beanstandet werde. Damit sei nach seiner Einschätzung nicht vor Ende 2022 zu rechnen. „Wenn nach der Kommunalwahl nicht sogar ein neuer Rat noch vorher eine andere Entscheidung trifft“, sagt Erpenbach.

Rat will am 15. April veränderte Strabs beschließen

Die Stadt will nun zunächst am 15. April eine veränderte Strabs beschließen. Grundlage sei eine für Gehrden angepasste Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes, die nach einer Änderung des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes angefertigt wurde, sagt der Erste Stadtrat. Demnach soll es auch in Gehrden nach dem Ratsbeschluss möglich sein, niedrigere Beiträge etwa für Eckgrundstücke zu berechnen. Außerdem sollen Anlieger die Beiträge laut Erstem Stadtrat künftig auch „abstottern können“. In einer veränderten Satzung werde es auf jeden Fall in jeder Kategorie günstiger für alle Anlieger. Für Anliegerstraßen könnten zum Beispiel die Beiträge von 75 auf 60 Prozent der städtischen Kosten gesenkt werden.

Genau darüber wollen Rat und Verwaltung gemeinsam mit einem Fachanwalt am 25. März ab 17.30 Uhr in einer moderierten „Hybridsitzung“ informieren. Bürger sollen vorab per E-Mail an fragen@gehrden.de ihre gewünschten Detailinformationen anfordern. „Dann werden alle Fragen verbindlich beantwortet – auch, ob Anlieger der bereits sanierten Hindenburgallee ihr schon überwiesenes Geld möglicherweise teilweise erstattet bekommen“, kündigt Erpenbach an. Darüber müsse die Politik noch abstimmen.

Ortsdurchfahrt Ditterke wird komplett gesperrt Bei der Grundsanierung der Ortsdurchfahrt Ditterke sollen ab Mitte Mai der Kanal, die Fahrbahn und der Gehweg erneuert werden. Wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilt, wird wegen der Bauarbeiten die Strecke in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Anwohner der Bundesstraße 65 sollen ihre Grundstücke während der Sanierung aber erreichen können. Trotzdem sei mit Behinderungen und kurzzeitigen Sperrungen zu rechnen. Der gesamte Ort ist demnach nur nördlich über die Kreisstraße 247 zu erreichen. Der Verkehr auf der B 65 wird aus Richtung Bad Nenndorf an der Kreuzung in Göxe über Leveste umgeleitet und kurz hinter Ditterke wieder auf die B 65 zurückgeführt. Für den Verkehr aus Hannover ist die Gegenrichtung als Umleitungsstrecke ausgeschildert. Für Linienbusse sollen laut Landesbehörde Ersatzhaltestellen eingerichtet werden.

Anlieger können auch digital an der Sitzung teilnehmen

Interessierte Anlieger sollen auf Wunsch auch einen Internetlink für die digitale Teilnahme an der Sitzung erhalten. Dazu ist ist eine Anmeldung bei Anja Mühlenbrink unter Telefon (05108) 6404901 oder per E-Mail an muehlenbrink@gehrden.de bis zum 24. März, 12 Uhr, erforderlich.

Sollten sich die Kommunalpolitiker bis zur Info-Veranstaltung für eine sofortige Anwendung der veränderten Strabs entscheiden, würde das auch für die Anlieger der Bundesstraße 65 in Ditterke eine Vergünstigung bedeuten. Bislang hieß es, die Eigentümer von 22 Grundstücken an der Ortsdurchfahrt sollen insgesamt 91.000 Euro zahlen – jeweils anteilig für ihre unterschiedlich großen Flächen entlang des Sanierungsgebietes.

Eigentümer beteiligen sich nur an Kosten für Seitenanlagen

Die Eigentümer werden laut Landesbehörde nicht an der Fahrbahnerneuerung beteiligt. Bezahlen müssen Stadt und Anlieger nur für einen kombinierten Fuß- und Radweg, der an der Nordseite der Ortsdurchfahrt in Ditterke gebaut werden soll. Außerdem wird laut dem städtischen Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg im Süden der B 65 am Ortsausgang in Richtung Göxe ein kompletter Fußweg gebaut. Abrechnungsbescheide sollen die Anlieger vermutlich erst Mitte des nächsten Jahres erhalten. Laut Landesbehörde ist mit einer Bauzeit von sechs Monaten bis zu einem Jahr zu rechnen.

Anwohnerin Ina Harriehausen aus Ditterke von der BI Gehrden gegen Strabs will auf jeden Fall digital an der Info-Veranstaltung teilnehmen. Bislang habe sie nur aus dem Internet von der kurz bevorstehenden Sanierung erfahren. „Die Stadt hat uns noch nichts mitgeteilt.“

Von Ingo Rodriguez