„Wir sind unser Geld wert“ – mit dieser Einschätzung sind am Mittwoch erneut rund 60 Mitarbeiter des Klinikums Robert Koch lautstark durch Gehrden gezogen, um für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen zu demonstrieren. Ausgestattet mit Fahnen, Protestbannern, Rasseln und Streikwesten marschierte das Klinikpersonal am späten Vormittag – eskortiert von drei Polizeiwagen – vom Krankenhaus zum Rathaus und wieder zurück. „Wir verdienen mehr Anerkennung, als wir bislang bekommen. Die geforderte Lohnerhöhung von 4,8 Prozent ist das Mindeste, was wir verlangen können“, sagte Streikleiterin Kerstin Hansel aus dem Betriebsrat des Klinikums bei einer Zwischenkundgebung vor dem Rathaus.

Die Beschäftigten des Krankenhauses schlossen sich damit bereits zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit den Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi an. Im Tarifkonflikt mit öffentlichen Arbeitgebern hatten erst vor zwei Wochen schon einmal rund 60 Mitarbeiter ihre Arbeit niedergelegt. Am Mittwoch beteiligten sich nach einem Verdi-Aufruf auch in Hannover und anderen Kommunen zahlreiche Beschäftigtes aus dem öffentlichen Dienst mit verschiedenen Aktionen an der Fortsetzung des Streiks.

„Waren erst kürzlich noch die Helden“

In Gehrden waren an der Arbeitsniederlegung des Klinikpersonals auch jetzt wieder der Früh- und Spätdienst der Pflege, aber auch Servicekräfte, Reinigungsmitarbeiter und Boten beteiligt. Vom symbolischen Applaus der Bevölkerung – wie zu Beginn der Corona-Krise – könnten sich Pflegekräfte nichts kaufen. „Wir waren kürzlich noch die Helden und werden es auch wieder sein, wenn die Zahl der Neuinfektionen weiterhin so drastisch ansteigt“, sagte Hansel und beharrte auf der von Verdi geforderten Lohnerhöhung. In der zweiten Runde der Tarifverhandlungen sei jedoch von den Arbeitgebern immer noch kein Angebot vorgelegt worden.

„Arbeitsvorgaben sind nicht mehr hinnehmbar“

Das Klinikpersonal machte sich auch wieder für bessere Arbeitsbedingungen stark. „Der Patient muss nur sauber, satt und trocken sein“: Diese aus Personalnöten notgedrungen geborene Arbeitsvorgabe für Pflegekräfte sei nicht mehr hinnehmbar, sagte die Streikleiterin. „Es muss einfach Zeit sein, um einen Patienten auch ohne Zeitdruck vernünftig zu füttern“, forderte Hansel. Anhand eines tagesaktuellen Beispiels verwies sie auf den Personalmangel und unbesetzte Stellen wegen unzumutbarer Arbeitsbedingungen: „Zum Pflegepersonal aus dem Intensivbereich unseres Klinikums gehören zurzeit rund 55 Mitarbeiter. Bei unserem Streik kann von denen heute aber nur ein Beschäftigter mitmachen, weil sonst die Notfallversorgung nicht gewährleistet werden kann“, sagte Hansel.

Sie kündigte für Donnerstag und Mittwoch, 21. Oktober, weitere Verdi-Warnstreiks an. „Vor der nächsten Verhandlungsrunde am 22. und 23. Oktober wollen wir noch einmal Druck aufbauen“, sagte die Streikleiterin. Laut Hansen wollen schon am Donnerstag, 15. Oktober, erneut rund 60 Krankenhausmitarbeiter von Gehrden nach Hannover fahren, um sich dort an einer Aktion zu beteiligen.

Kita-Streik am Donnerstag in Gehrden

Am Donnerstag, 15. Oktober, schließen sich auch Mitarbeiter der städtischen Kindertagesstätte dem Verdi-Anruf an. Im Gehrdener Stadtgebiet bleiben deshalb die Einrichtungen Langes Feld, Dammstraße mit der Krippe am Park und Northen geschlossen. In Northen wird eine eingeschränkte Betreuung der Krippenkinder angeboten. Notgruppen werden nicht eingerichtet. „Aufgrund der Corona-Pandemie kann nicht von einer Kita beziehungsweise Kita-Gruppe in eine andere Kita oder Kita-Gruppe ausgewichen werden“, sagt Frank Born, Sprecher der Stadt Gehrden.

