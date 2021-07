Gehrden

Nein, wegducken wolle er sich nicht, sagt Oliver Gerasch entschlossen. Er stehe zu seiner Entscheidung. Der Inhaber des traditionsreichen Berggasthauses Niedersachsen hatte vergangene Woche über einen Rechtsanwalt die Veranstaltungsreihe auf der Waldbühne stoppen lassen. Und sich damit nicht gerade Freunde gemacht.

Oliver Gerasch: „Shitstorm halte ich aus“

Doch Gerasch steht zu seiner Entscheidung, trotz des Shitstorms, der in den sozialen Medien auf niedergeprasselt ist. „Das halte ich aus“, sagt er. Doch für ihn steht fest: Die Waldbühne, die nach Angaben von Gerasch nur 65 Meter von dem nächsten Wohngebäude entfernt sei, entbehre jeglicher rechtlichen Grundlage. „Es gibt keine Betriebsgenehmigung dafür“, sagt er.

Dabei habe er nichts gegen die Bühne. „Aber die Lautstärke muss so sein, dass sie nicht stört“, sagt er. Doch es sei so laut, dass sie den Betrieb in seinem Gasthaus störe. Es seien schon Hochzeiten oder Familienfeiern abgesagt worden. Es habe zudem massive Beschwerden von Gästen gegeben. „Das Gasthaus ist meine Existenz“, sagt Gerasch. Er könne es sich nicht leisten, wenn geplante Veranstaltungen abgesagt werden. Er sei Eigentümer eines der wichtigsten historischen Gebäude im Stadtgebiet – „und ich muss mich aus wirtschaftlichen Gründen schützen“, sagt er.

Schon im vergangenen Jahr zu laut

Auch 2020 sei es laut gewesen. Da habe er aber zähneknirschend still gehalten. „Ich wollte den Künstlern und Musikern aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auftrittsverboten die Möglichkeit geben, Geld zu verdienen“, sagt Gerasch.

Nur noch Reste der Waldbühne stehen auf dem Gelände des Polizeihundesportvereins. Nach Anwohnerbeschwerden dürfen aktuell keine Veranstaltungen dort stattfinden. Quelle: Dirk Wirausky

Er habe sich gewünscht, dass er mit den Veranstaltern einen Kompromiss finden könnte, und den Dialog gesucht. „Ich bin an einem friedlichen Miteinander interessiert“, betont Gerasch. Doch er vermisse ein Entgegenkommen und eine Gesprächsbereitschaft der Veranstalter. „Ich bin vor vollendete Tatsachen gestellt worden“, kritisiert er. Viel zu kurzfristig sei er über den Terminplan informiert worden. Als Gastwirt brauche er aber 18 bis 24 Monate Vorlauf. „So weit im Voraus werden bei mir die Termine gebucht“, erläutert er.

Bürgermeister wehrt sich gegen Kritik

Gerasch sieht aber auch die Stadt Gehrden in der Verantwortung. „Sie hätte wissen müssen, dass kulturelle Veranstaltungen auf dem Gelände des Polizeihundesportvereins nicht erlaubt sind“, sagt er. Die Stadt habe sich bei der Region im Vorfeld nicht abgesichert. „Das hätte sie aber machen müssen, allein schon aus Fürsorgepflicht“, so Gerasch.

Bürgermeister Cord Mittendorf (SPD) wehrt sich gegen die Kritik. „Wir sind davon ausgegangen, dass den Veranstaltern eine Genehmigung für die Waldbühne vorliegt“, sagt er. Die Stadt sei nicht die zuständige Behörde. „Wir haben damit nichts zu tun“, so Mittendorf. Er könne deshalb auch nicht nachvollziehen, warum die Stadt angegriffen werde.

Schallschutz verbessern

Gerasch bekräftigt aber auch: „Ich bin nicht generell gegen die Waldbühne.“ Es sei sehr wohl möglich, sie legal zu betrieben; aber nicht so wie zuletzt. Es dürfe sich nicht auf Kosten von Anwohnern über Gesetze hinweggesetzt werden. Er habe den Machern der Waldbühne unter anderem vorgeschlagen, die Bühne zu drehen und Schallschutzmappen zu installieren. Laut Gerasch sei das abgelehnt worden – aus Kostengründen.

Zwar haben die Veranstalter angekündigt, möglichst schnell auf den Gehrdener Berg zurückzukehren, doch das könnte mit einer Menge Auflagen verbunden sein. „Möglicherweise haben wir noch viele Fragen, auch zur Parksituation, den Zufahrten und Immissionsschutz“, ließ Regionssprecher Klaus Abelmann durchblicken.

Und er bestätigt die Aussage von Gerasch. Aktuell liege keine Baugenehmigung für die Waldbühne vor, und die sei bislang auch nicht beantragt worden. Sollte sie eingereicht werden, würde die zuständige Behörde prüfen. „Wir haben vorerst mit den Veranstaltern vereinbart, auf eine Fortsetzung des Programms am Gehrdener Berg zu verzichten“, sagt Abelmann. Bis auf Weiteres finden die Veranstaltungen auf dem Hof der Kornbrennerei in Bredenbeck statt.

Von Dirk Wirausky