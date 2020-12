Strengere Corona-Regeln: Kleine Läden in Gehrden kaum betroffen

Gehrden

Auch in Gehrden dürfen Einzelhändler im Teil-Lockdown nur einen Kunden pro zehn Quadratmeter in ihre Geschäfte lassen – zumindest wenn die Verkaufsfläche kleiner als 800 Quadratmeter ist. Seit dem 1. Dezember gilt zusätzlich eine Beschränkung auf einen Kunden pro 20 Quadratmeter in größeren Geschäften. In Gehrden reagieren die Besitzer der Läden in der Fußgängerzone gelassen auf die nun noch strengeren Anordnungen. Denn von der neuesten Verschärfung der Corona-Regeln sind die kleinen Geschäfte kaum betroffen.

Weinladen macht eine Stunde länger auf

Im Wein- und Feinkostladen Weinreich wirkt Besitzerin Susanne Tellkamp nachdenklich. Ihre Mitarbeiterin packt gerade Bestellungen ein. Gleichzeitig schaut sich ein Kunde vor den Regalen um. Sie dürfe wegen des Teil-Lockdowns nur noch drei anstatt der bislang vier erlaubten Kunden gleichzeitig in den Verkaufsraum lassen, sagt Tellkamp und verweist auf ein Schild im Eingangsbereich. Mund-Nasen-Schutz, Mindestabstand und Desinfektion seien natürlich auch weiterhin erforderlich. Die Zugangsbeschränkung haben sie aber zu einer Veränderung bewogen. „Als mittelbare Folge gibt es wegen der Reduzierung längere Wartezeiten, deshalb haben wir abends eine Stunde länger geöffnet“, sagt Tellkamp.

Der Wein- und Feinkostladen in der Fußgängerzone ist wegen der Zugangsbeschränkungen abends eine Stunde länger geöffnet. Quelle: Ingo Rodriguez

Das Geschäft mit dem Endverbraucher liege zwar etwa auf demselben Level wie im Vorjahr. Trotzdem bleibe der Onlinehandel eine große Konkurrenz. Derzeit arbeitet Tellkamp in ihrem Laden Firmenaufträge ab. „In leicht abgespeckter Form gegenüber dem Vorjahr“, sagt sie. Dabei stünde wegen der Corona-Krise in den Firmen mehr Geld für Geschenke zur Verfügung. „Weil die Weihnachtsfeiern ausfallen, bleiben die Mittel aus dem Budget übrig“, berichtet die Geschäftsfrau.

Backhaus bietet Glühwein zum Mitnehmen an

Auch Sabine Gaues vom Gehrdener Backhaus bleibt trotz der nun noch strengeren Corona-Regeln gelassen. In ihrem Laden seien unverändert drei Kunden gleichzeitig erlaubt. Sie registriere auch keine Umsatzeinbußen. Nur ihre Glühweinbude dürfe sie nun nicht in der Fußgängerzone aufbauen. Stattdessen bietet Gaues an einem Fenster Glühwein zum Mitnehmen an. „Manche Anwohner lassen sich gleich eine ganze Thermoskanne abfüllen“, erzählt sie.

Sabine Gaues bietet an einem Fenster Glühwein zum Mitnehmen an. Quelle: Ingo Rodriguez

Was ihr jedoch im Teil-Lockdown auffalle, sei das Denunziantentum. „Die Leute rufen ständig die Polizei, wenn ihnen auf dem Marktplatz mal Personengruppen auffallen“, erzählt sie. Auch zu ihr in den Laden sei kürzlich die Polizei gekommen. Zuvor habe sie einem Vertreter für ein Geschäftsgespräch einen Kaffee eingeschenkt. Das hätten wohl Passanten fälschlicherweise als verbotene Bewirtschaftung eingestuft.

Teil-Lockdown wirkt sich in Läden unterschiedlich aus

Katja Cwink von Mira Michi schätzt die Maskenpflicht in der Fußgängerzonen als große Einschränkung für Kunden ein. Quelle: Ingo Rodriguez

Im Bekleidungsgeschäft Mira Michi dürfen seit dem Teil-Lockdown nur noch fünf Personen gleichzeitig im Verkaufsraum sein. „Daran ändert sich jetzt auch nichts“, sagt Verkäuferin Katja Cwink. Sie glaubt aber, dass die Maskenpflicht in der Fußgängerzone für viele Kunden eine große Belastung sei. Die Lust am Shoppen gehe bei einigen Menschen deshalb verloren, sagt die Angestellte.

Diese Einschätzung teilt Kathi Schulz vom Spielwarenladen Froschkönig nicht. Das Vorweihnachtsgeschäft laufe gut. Sie müsse nun auch keine strengere Zugangsbeschränkung einführen als zu Beginn des Teil-Lockdowns. „Trotz der Konkurrenz des Onlinehandels werden die lokalen Geschäften gut unterstützt“, meint Schulz.

Vor der Backerei an der Dammstraße müssen Kunden wegen der Zugangsbeschränkung gelegentlich kurz warten. Quelle: Ingo Rodriguez

Diesen Eindruck bekommt man auch vor der Backmanufaktur an der Dammstraße. Weil dort nur zwei Kunden gleichzeitig den Verkaufsraum betreten dürfen, wartet Sigrid Maring vor dem Laden. „Kurze Wartezeiten sind in Ordnung“, sagt die Gehrdenerin. In der HC-Parfümerie am Steinweg findet auch die Angestellte Silvia Meyer lobende Worte für die Geduld der Kunden: Obwohl sich derzeit nur noch zwei anstatt der bis zum Teil-Lockdown erlaubten vier Kunden gleichzeitig im Geschäft aufhalten dürften, gebe es keine Probleme. „Es ist aber weniger los als sonst“, berichtet die Verkäuferin.

Im Geschäft Ammon für Haushaltsbedarf sind dagegen nicht einmal in der ruhigen Mittagszeit Auswirkungen der Corona-Krise zu beobachten. Im Verkaufsraum und dem angrenzenden Secondhandladen halten sich mehrere Kunden mit Mund-Nasen-Schutz auf. „Es sind weiterhin gleichzeitig bis zu zehn Kunden für beide Läden erlaubt“, sagt Ammon-Inhaberin Antje Tygör.

Von Ingo Rodriguez