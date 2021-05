Gehrden

In der Gehrdener Kernstadt tanken zwar nachweislich immer mehr Autofahrer Strom, trotzdem steigen an den beiden Elektro-Tankstellen der Energiegenossenschaft (Ener:Go) Calenberger Land die Nutzerzahlen erst in den vergangenen Monaten spürbar an. Gut zweieinhalb Jahre nach der Inbetriebnahme ihrer zwei öffentlichen E-Säulen auf den Parkplätzen vor dem Rewe- und vor dem Edeka-Markt hat die Ener:Go insgesamt 900 Ladevorgänge registriert – allein 235 davon im vierten Quartal des vergangenen Jahres.

Wie Geschäftsführer Edmund Jansen berichtet, ist der Betrieb der Ladestationen für den Vertragspartner und Betreiber Eon Charge-on angesichts der jährlichen Kosten für Versicherungen, Wartung und Abrechnungen trotzdem noch nicht wirtschaftlich. Da der gemeinsame Vertrag nun im August ausläuft, ist die Energiegenossenschaft wieder auf Sponsorengelder angewiesen, um die Stromtankstellen nicht schließen zu müssen. Ohne finanzielle Unterstützung würden die von der Ener:Go im Jahr 2018 mithilfe von Fördermitteln erworbenen Ladesäulen stillgelegt und verkauft, sagt Jansen.

Entwicklung ist aber zufriedenstellend

„Insgesamt ist die Entwicklung aber zufriedenstellend“, sagt Jansen drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit mit Eon Charge-on sowie sechs Sponsoren. Er verweist auf den sprunghaften Anstieg in den vergangenen drei Monaten des Jahres 2020: Begonnen habe der Betrieb im September 2018 mit insgesamt 16 Ladevorgängen auf dem Rewe-Parkplatz und 45 auf dem Parkplatz des Gehrdener Carrés an der Schulstraße. Im Dezember seien bei Rewe bereits 151 und am Carré 84 Stromtanker gezählt worden.

Auch am Carré stehen die Parkplätze an den Ladesäulen noch viel zu oft leer. Quelle: Ingo Rodriguez

Trotzdem stehen die vier Ladeparkplätze laut Jansen häufig leer oder würden von Falschparkern belegt. „Es ist nicht so wie in Hannover, wo sich an manchen öffentlichen Ladepunkten die Autofahrer das Kabel nacheinander in die Hand drücken“, sagt Jansen. Damit der Betrieb nur durch die Einnahmen an Stromkosten und Grundgebühren für den Betreiber in Gehrden wirtschaftliche wäre, müsste demnach regelmäßig mindestens ein E-Auto pro Stunde tanken. Jansen berichtet auch von einer Konkurrenzsituation in der Kernstadt: „Beim Lidl-Markt können E-Autos 30 Minuten lang kostenlos betankt werden.“

E-Tankstellen werden kaum von Gehrdenern genutzt

Das Geschäftsmodell der Ener:GO-Tankstellen beschreibt Jansen so: E-Autofahrer zahlen über eine Digital-Card eine einmalige Grundgebühr in Höhe von etwa 5 Euro sowie zwischen 35 und 49 Cent pro Kilowattstunde. „Dafür können E-Autofahrer – je nach Modell – in etwa einer Stunde bis zu 22 Kilowatt Leistung ziehen“, sagt Jansen. Das könne für eine Strecke von bis zu 130 Kilometern reichen. Der Geschäftsführer weiß aber auch: „Unsere Stromtankstellen nutzen viele Autofahrer auf der Durchreise.“ Die meisten E-Autobesitzer aus Gehrden laden nach seiner Einschätzung an ihren privaten Ladestationen auf. „Viel günstiger oder sogar kostenlos, wenn sie auch eine Solarstromanlage betreiben“, sagt Jansen.

Wegen der weiterhin überschaubaren Nutzerzahlen hofft die Energiegenossenschaft auf eine Fortsetzung des Sponsorings. Die Ener:Go hatte die beiden Ladesäulen vor zweieinhalb Jahren für insgesamt 18.000 Euro auf Initiative der Stadt Gehrden erworben. Der frühere Wirtschaftsförderer und heutige Kämmerer Nurettin Demirel habe das Projekt damals vorangetrieben, um den Ausbau der Infrastruktur für E-Mobilität zu fördern, berichtet Jansen. Möglich sei das Projekt aber nur mit mehreren Partner gewesen. „Die Ener:Go hat für den Kauf der Säulen Fördermittel der Region Hannover erhalten“, sagt Jansen. Der Betreiber des Rewe-Marktes und die Verantwortlichen des Gehrdener Carré hätten jeweils zwei Parkplätze zur Verfügung gestellt. Netzbetreiber Avacon stellte die Ladestationen auf.

Lesen Sie auch Stromtankstellen runden Leuchtturmprojekte ab

Die Sponsorensuche beginnt erneut

Was aber vor allem notwendig war: Bevor die Nutzung der Anlagen durch eine Mindestauslastung genügend Einnahmen für die Deckung der Betriebskosten abwerfen würde, sprangen Sponsoren ein. „Avacon, Edeka, Rewe, die Sparkasse, VGH und die Volksbank stellten jeweils für insgesamt drei Jahre 1500 Euro zur Verfügung“, berichtet Jansen. Diese Summe benötige die Ener:Go nun wieder, um mit Eon Charge-on einen Anschlussvertrag abzuschließen. „Die Stadt hat als Ideengeber in Aussicht gestellt, jetzt auch als Sponsor einzusteigen“, sagt Jansen. Wenn sich aber nicht erneut genügend Unterstützer finden ließen, werde Ener:Go nach der Kündigung des Vertrages beide Säulen stilllegen und verkaufen. Ohnehin sei auch bei einer Vertragsverlängerung eine technische Aufrüstung geplant, sagt Jansen.

Von Ingo Rodriguez