Wennigsen

Das Sturmtief „Sabine“ hat in den frühen Morgenstunden in Wennigsen einen Unfall verursacht, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine Windböe hatte um 5.54 Uhr zwischen Degersen und Lemmie einen Lieferwagen in den Straßengraben geschoben. Dabei wurde der Fahrer laut Polizei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Bis auf diesen Vorfall hat das Sturmtief in der Gemeinde aber keine größeren Schäden angerichtet. Die Feuerwehr musste dennoch insgesamt in den Abend- und Nachtstunden zu sechs Einsätzen ausrücken, da Bäume oder große Äste auf Straßen gefallen waren. „Allerdings wurden Häuser und Autos von den Bäumen nicht getroffen“, sagt Helge Jakob, Sprecher der Feuerwehr. Dreimal rückte die Wennigser Ortsfeuerwehr aus, einen Einsatz hatte die Feuerwehr Evestorf, zweimal rückten die Einsatzkräfte in Holtensen aus.

Von Lisa Malecha