Sturmtief Zeynep: Feuerwehr Gehrden ist im Dauereinsatz

Gehrden

Das zweite Sturmtief innerhalb von 48 Stunden hat erneut für zahlreiche Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Die Einsatzkräfte waren zwischen 19 Uhr und Mitternacht im Dauereinsatz.

So hatten sich vom Betriebsgebäude des Bauhofes an der Levester Straße mehrere Dachziegel gelockert. Einige Dachsteine waren bereits herabgestürzt. Die Feuerwehr sicherte zunächst die Gefahrenstelle ab und entfernte danach von der Drehleiter aus weitere lose Ziegel.

Auch von einem Mehrfamilienhaus an der Redderser Straße waren Dachziegel herabgestürzt. Die Feuerwehr sicherten die Gefahrenstelle zunächst ab. Weitere lose Dachsteine entfernten die Einsatzkräfte von einer Drehleiter aus. Dazu mussten auch Feuerwehrleute mit spezieller Ausrüstung zur Absturzsicherung auf das Dach steigen. Auch vom Dach einer Garagenanlage an der Ecke Neue Straße/Steinweg und von einem Mehrfamilienhaus am Schäfereiweg hatten sich Ziegel vom Dach gelöst und waren auf Fußweg und Fahrbahn gefallen. Einsatzkräfte beseitigten die Trümmer.

Doch nicht nur wegen herabstürzenden Dachziegeln wurde die Gehrdener Feuerwehr alarmiert, auch Bäume kippten um. So war ein Baum auf die Fahrbahn der K230 gestürzt. Er wurde mit Hilfe einer Motorkettensäge zerteilt und entfernt. In Ditterke war an der Kirchwehrener Straße ein Baum auf einem Privatgrundstück auf ein dort parkendes Fahrzeug gestürzt. Der Eigentümer kümmert sich selber um die Beseitigung des Sturmschadens und benötigte keine Hilfe der Feuerwehr.

Äste stürzen auf Straße

Kurz vor Mitternacht brachen in einem kleinen Waldstück zwischen Ditterke und Kirchwehren beim Orkansturm mehrere große Äste aus Bäumen und stürzten teilweise auf die Fahrbahn der Kirchwehrener Straße. Einige verfingen sich in anderen Bäumen und drohten bei den heftigen Windböen abzustürzen. Diese konnten aufgrund des anhaltenden Sturms und wegen der nächtlichen Dunkelheit nicht ausreichend beurteilt oder ohne erhebliche Gefährdung des einzusetzenden Personals beseitigt werden. Die Feuerwehren aus Gehrden und Ditterke sicherten die Gefahrenstelle für den Verkehr zunächst ab und sperrte die Fahrbahn in beide Richtungen.

Von Dirk Wirausky