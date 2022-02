Sturmtief hält die Feuerwehr Gehrden in Atem

Gehrden

Nach einer ruhigen Nacht musste die Gehrdener Feuerwehr im Laufe des Donnerstags doch noch Sturmschäden beseitigen.

Gegen Mittag drohte in einem Garten an der Franzburger Straße ein etwa 20 Meter hoher Nadelbaum umzustürzen und auf das Dach des Nachbarhauses zu fallen. Als die vom Eigentümer alarmierte Feuerwehr eintraf, neigte sich der mächtige Baum bei heftigen Windböen bedrohlich. Die Wurzeln waren gelockert und hoben den schon aufgebrochenen Rasen bei jeder Bewegung deutlich sichtbar an. Zudem war der Baumstamm im unteren Bereich bereits gespalten und machte sich durch lautes Knacken bemerkbar.

Nach Angaben der Feuerwehr war der Baum mit einer Drehleiter von der Straße nicht erreichbar und der Einsatz von Feuerwehrleuten auf tragbaren Leitern zu gefährlich, um die Baumkrone zu entfernen. Das Fällen mit Hilfe einer Motorkettensäge stellte beim anhaltenden Sturm zudem ein sehr hohes Risiko dar, zumal der Baumstamm bereits gespalten war. Alle Anwohner wurde entsprechend vor den Gefahren gewarnt; ene Gefahr für die öffentliche Sicherheit konnte aufgrund der Entfernung bis zum Gehweg und der nächsten Straße ausgeschlossen werden. Der Eigentümer wurde von der Feuerwehr umfassend beraten und beauftragte eine Fachfirma, um den Baum nach dem Sturm fachgerecht fällen zu lassen.

Großer Ast droht auf den Fußweg zu stürzen

Kurz darauf wurden die Einsatzkräfte in den Von-Reden-Park gerufen. Dort war ein großer Ast aus der Krone eines etwa 20 Meter hohen Baumes abgebrochen und auf einen Fußweg gestürzt. Dabei hatte er einen kleineren Baum am Rande der kleinen Allee getroffen und sich in dessen Baumkrone verfangen. Feuerwehrleute zerteilten die Äste mit einer Handsäge und räumten den Weg frei. Da weitere Sturmböen angekündigt sind und der Zustand des hohen Baumes erst durch Fachleute beurteilt werden muss, sperrten Feuerwehrleute den Gehweg ab.

Ein weiterer Einsatz folgte an der Bahnhofstraße. Von einem Mehrfamilienhaus waren Teile von Dachziegeln auf einen stark frequentierten Fußweg gefallen. Der Hausmeister der Wohnanlage rief Polizei und Feuerwehr zur Hilfe, da er Gefahren durch weitere lose Dachsteine in etwa acht bis zehn Meter Höhe vermutete. Feuerwehrleute kontrollierten über eine tragbare Leiter die entsprechenden Dachflächen und entfernten zwei lose Ziegeln.

Da ab Freitagabend erneut starke Sturmböen angekündigt sind, ist nach wie vor eine örtliche Einsatzleitung im Feuerwehrhaus an der Nordstraße eingerichtet.

Von Dirk Wirausky