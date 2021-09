Gehrden

Es ist und bleibt ein Provisorium. Seit Jahren ist die Verwaltung der Calenberger Musikschule im Nebentrakt des Jugendpavillon untergebracht. Was 2012 eine Übergangslösung sein sollte, ist zu einem Dauerzustand geworden. Und der scheint anzuhalten.

Dabei hat Musikschulleiter Alfons Schleinschock in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen, dass die Situation für die Einrichtung alles andere als optimal sei. Während auf der einen Seite Kinder, Jugendliche und Erwachsene Musikunterricht erhalten, verbringen Heranwachsende im Jugendpavillon ihre Freizeit. Mit einem entsprechenden Geräuschpegel.

Zwischenzeitlich war die Situation so angespannt, dass eine Elterninitiative die Politik und die Verwaltung aufforderte, zu handeln. Sie hatte dem Ersten Stadtrat André Erpenbach vor zwei Jahren eine Liste mit 148 Unterschriften übergeben. Die Forderung: Die Stadt soll Abhilfe schaffen. Die Raumsituation sei gerade für die Musikschülerinnen und -schüler ungünstig, bemängelten die Eltern. Es müssten Alternativen gesucht werden.

Auch laut Alfons Schleinschock habe es immer wieder Ärger mit Jugendlichen gegeben, die sich an der Musikschule und der Sporthalle aufhielten. Bereits vor drei Jahren hatte er darauf hingewiesen, dass Musikschule und Jugendpavillon nicht zusammen in ein Gebäude passten. „Die unterschiedlichen Bedürfnisse sind nicht kompatibel“, sagte Schleinschock damals. Und auf der Jahresversammlung im Juni hat der Trägerverein der Musikschule explizit darauf hingewiesen, dass die Raumsituation einer schnellen, deutlichen und nachhaltigen Verbesserung bedürfe.

Interessenkonflikt lösen

Laut den Gehrdener Grünen ist es überfällig, den Interessenkonflikt am Jugendpavillon zu lösen. Die Arbeit der Musikschule werde durch auftretende Lärmemissionen beeinträchtigt. Der Jugendpavillon sei als Begegnungsort für Jugendliche konzipiert worden. „In der Vergangenheit wurde wiederholt darauf hingewiesen, dass die Musikschule nur als Notlösung und vorübergehend im Jugendpavillon untergebracht wurde“, heißt es in einem Antrag. Deshalb müssten für die Musikschule umgehend andere Räumlichkeiten gefunden werden, die den ungestörten Musikschulunterricht erlauben. Dann könne der Vorplatz am Jugendpavillon uneingeschränkt von den Jugendlichen genutzt werden und Konflikte würden nicht entstehen.

Die Verwaltung scheint aber hilflos. „Wir haben immer wieder überlegt, welche Verbesserungen es geben könnte“, sagte Erpenbach. Bislang ohne Erfolg. Immerhin signalisiert er, dass es eine mittelfristige Lösung geben könnte. Um welche es sich dabei handelt, sagte er nicht.

„Wir sollten das Thema verschieben und die weitere Entwicklung abwarten“, sagte Achim Reichl (SPD). Der neue Rat könne dann entscheiden, wie es mit der Musikschule weitergehe. Das unterstützte Heide Rath (CDU). Ohne räumliche Vorschläge mache der Antrag keinen Sinn, sagte sie. Und so bleibt erstmal alles wie es ist. Im Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport wurde am Mittwochabend mehrheitlich entschieden, den Antrag der Grünen zu vertagen.

Von Dirk Wirausky