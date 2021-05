Gehrden

Die Gehrdener Verwaltung bietet seit einigen Wochen die Möglichkeit an, Termine im Rathaus online zu buchen. Neben besserem Service soll damit in Zeiten der Pandemie auch vermieden werden, dass sich zu viele Menschen im Gebäude an der Kirchstraße aufhalten. Einen entsprechenden Zugang gibt es auf der Homepage der Stadt unter www.gehrden.de.

Aus Sicht der Verwaltung hat die Onlineterminvergabe den Vorteil, dass die Bürgerinnen und Bürger schnell und zuverlässig eine Rückmeldung über die freien Zeiten der nächsten Wochen erhalten.

Doch wie häufig, liegt der Fehler im Detail, oder besser: in der Technik. Ein Gehrdener, der seinen Personalausweis verlängern wollte, blickte kürzlich ziemlich verdutzt in das Onlineangebot. Das Problem: Sämtliche Termine bis zum Jahresende waren demnach vergeben. Der Kalender sei komplett rot gewesen. „Da kann ich nur hoffen, dass niemand einen abgelaufenden Ausweis hat und kurzfristig in den Urlaub fahren will“, sagt der Betroffene Humor.

Keine Auskunft erhalten

Doch ganz so lustig fand er den Bürgerservice nicht. Der Mitarbeiter im Rathaus, den er daraufhin anrief, sei total überfordert gewesen und habe keine Auskunft geben können. Niemand habe helfen können.

„Für ältere Menschen, die keinen Internetzugang hätten, ist es eine Katastrophe“, sagt er. Und erzählt die Geschichte eines 83-jährigen Bekannten, der seinen Personalausweis verlängert wollte. Sein Fehler: Er war ohne Termin in das Rathaus gegangen – und wurde wieder weggeschickt. Anschließend habe er sich drei Tage erfolglos darum bemüht, telefonisch einen Termin zu vereinbaren.

Probleme sind inzwischen behoben

Inzwischen hat die Stadt reagiert. Es habe technische Probleme bei der Onlineterminbuchung gegeben. „Sie sind behoben und falsche Einstellungen sind korrigiert worden“, sagt Frank Born, Sprecher der Stadt. Für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten bitte die Verwaltung um Entschuldigung.

Zudem wird darauf hingewiesen, dass eine Terminauswahl nur innerhalb eines bestimmten Zeitfensters möglich sind. Derzeit sind Buchungen bis zum 13. August freigeschaltet. Wer also einen Termin im Rathaus benötigt, der kann ihn auf www.gehrden.de buchen. Übrigens: Wer schnell einen Personalausweis beantragen will, sollte sich tatsächlich etwas beeilen. Im Mai gibt es nur noch wenige freie Plätze. Etwa drei bis vier Wochen dauert es, bis der neue Personalausweis abgeholt werden kann.

Aufgrund der pandemischen Lage dürfen Bürgerinnen und Bürger das Rathaus aktuell nur betreten, wenn sie auch einen Termin vereinbart haben. Erlaubt ist der Zutritt nur mit OP-Masken, sowie Masken mit den Standards KN95/N95 oder FFP2-Masken.

Von Dirk Wirausky