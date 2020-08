Gehrden

Der Bundesvorsitzende der Jungen Union Deutschlands und Kandidat für ein Bundestagsmandat im Wahlkreis 47 (Hannover-Land II), Tilman Kuban hat während seiner Sommertour Station in Gehrden gemacht – und dabei mit Elektro Theobald ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen kennengelernt. „Den innovativen Techniken darf man sich nicht verschließen. In diesem Bereich geben die Menschen richtig viel Geld aus“, sagt Carsten Theobald. Die meisten Aufträge gebe es in Hannover, aber auch in der Region und in Gehrden selbst habe die Firma viele Kunden. „Unser Unternehmen ist sehr gefragt, wir sind auch in Baden-Württemberg und auf der Insel Sylt schon tätig gewesen, von der Krise haben wir überhaupt nichts gespürt“, sagte der Chef der Firma dem Bundesvorsitzende der Jungen Union.

Pandemie hat auf den Betrieb keine Auswirkungen

„Wir haben volle Auftragsbücher. Im Wohnungsbau stehen Termine dahinter, die Menschen wollen einziehen, wir müssen fertig werden“, verriet der Firmenchef. Man sei ein klassischer, kleiner Elektroinstallationsbetrieb. „Wir machen viel Kundendienst, reparieren auch mal einen Schalter und sind natürlich auch im Neu- und Industriebau tätig“, erklärte Theobald. Natürlich gehe man mit dem Trend und berate die Kunden auch zum Thema Smart-Home.

Dem Fachkräftemangel tritt der Firmenchef entschlossen entgegen, indem er unter anderem einen vietnamesischen Auszubildenden beschäftigt. „Wir müssen Fachkräfte aus dem Ausland zu uns holen und sie auch ausbilden“, sagte Theobald. Die ersten Kontakte dazu seien geknüpft. Die geplante Reise nach Ho-Chi-Minh-Stadt sei coronabedingt allerdings ins Wasser gefallen.

Keine Erweiterungsfläche dank Regiobus-Ansiedlung

Zur Sprache kam aber auch das Thema Erweiterung der Gewerbefläche Gehrden-Ost. „Es war uns schon eine Fläche zugesagt. Dann erfuhren wir, dass Regiobus die ganze 70 000 Quadratmeter große Fläche erworben hat und wie mehr oder weniger leer ausgehen“, berichtete Theobald, der die Ansiedlung von Regiobus keinesfalls verhindern will. „Ich bin einfach enttäuscht über die fehlenden Informationen aus dem Rathaus.“

Einmal mehr erbost zeigte sich der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Thomas Spieker. „Bei der Erweiterung von Gewerbeflächen in Gehrden-Ost darf kein erweiterungswilliger Betrieb leer ausgehen“, sagt er. Auch Spieker kritisierte den Informationsfluss aus dem Rathaus aufs Schärfste. „Am Montag sollen wir bei einer nichtöffentlichen Ratsinformation den Sachstand zum Thema Regiobus erfahren.“

