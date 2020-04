Trotz Corona: Gehrdener Bestatter bietet würdevolle Zeremonien an

Gehrden

Beerdigungen mit höchstens zehn Trauernden, Ansteckungsgefahren während der Arbeit mit Infektionsopfern und hohe Kosten für Schutzausrüstung sowie Desinfektionsmittel: Für den Bestatter Kai Rohlfes vom Gehrdener Traditionsunternehmen Rohde sind diese erschwerten Bedingungen in der Corona-Krise keinesfalls ein Grund zu hadern. „Natürlich spüren wir auch die Auswirkungen der Pandemie, aber die Krise trifft das Bestattungswesen deutlich weniger als Betriebe, die nun um ihre Existenz bangen“, sagt der leitende Angestellte.

Versetzt ankommende Trauergruppen am offenen Grab

Für ihn geht es nun vielmehr darum, sich trotz der behördlichen Anordnungen und drohender Infektionsgefahren auf die grundsätzliche Aufgabe zu konzentrieren. „Wir Bestatter sollten Trauernden trotz der eingeschränkten Teilnehmerzahl bei Bestattungen einen würdevollen Abschied von Verstorbenen ermöglichen“, sagt Rohlfes. Es sei zwar sehr aufwendig. „Aber mit versetzten Gängen von verschiedenen Kleingruppen zum offenen Grab und mit Videoübertragungen gibt es würdevolle Zeremonieformen“, sagt der Bestatter. Diese Mühen sollten angesichts der großen Bedeutung für die Begleitung von Angehörigen aufgebracht werden.

Zahl der Bestattungen unverändert – erst zwei Corona-Fälle

Der leitende Angestellte hält es für notwendig, die derzeitige Situation für Bestatter in Deutschland realistisch zu betrachten. Die seiner Einschätzung nach verbreitete Annahme von einer wegen der Corona-Krise leidgeprüften Bestattungsbranche will er so nicht stehenlassen. „Wir haben im Gegensatz zu Ländern wie Italien und den USA eine nahezu unveränderte Anzahl von Aufträgen und deutlich weniger Probleme als andere Branchen“, betont Rohlfes. Die im Rohde-Betrieb durchschnittlich verzeichnete Zahl von etwa 180 Bestattungen pro Jahr sei auch für 2020 wahrscheinlich. „Unter den bislang etwa 40 Aufträgen bis zum April waren nur zwei Corona-Fälle dabei“, berichtet der Angestellte.

Sogar die zurzeit gestiegenen Kosten für Desinfektionsmittel, Vollschutzanzüge, Masken und Schutzbrillen hält er für hinnehmbar. „Diese Ausrüstung benötigen wir als Infektionsschutz auch bei vielen Verstorbenen, die nicht mit Corona, sondern mit anderen Viren infiziert waren“, sagt Rohlfes. Die derzeit hohen Preise seien der aktuell großen Nachfrage geschuldet. „Diese Bedingungen sind aber im Moment für alle gleich.“

Bestatter Kai Rohlfes zeigt einen Schutzanzug für die Arbeit mit Infektionsopfern. Quelle: Ingo Rodriguez

Nicht systemrelevant: Keine Kita-Notbetreuung für Kinder von Bestattern

Die aktuellen Probleme bei der Materialbeschaffung lassen sich nach seiner Einschätzung auch verkraften – obwohl sein Berufsstand bislang nicht als systemrelevant eingestuft wurde. „Ich vertraue darauf, dass uns die Behörden in Notsituationen trotzdem unterstützen“, sagt Rohlfes. Kürzlich sei der Betrieb zwar wegen einer Lieferverzögerung von neuen FFP-Schutzmasken in eine kritische Situation gekommen. „Die Gehrdener Stadtverwaltung hätte uns als Übergang aber sofort Masken zur Verfügung gestellt“, berichtet der Bestatter. Er habe dann aber noch einen Händler mit Vorrat gefunden. Zwar sei der Preis unangenehm hoch gewesen. „Aber das lässt sich kaum mit den Existenznöten eines Hoteliers oder Gastronomen vergleichen.“

Dass Bestatter derzeit nicht systemrelevant seien, stimme ihn nur wegen der Kinderbetreuung nachdenklich. Immerhin sei das Bestattungswesen nicht verzichtbar, deshalb sollten für Angehörige der Branche in Zeiten geschlossener Kindertagesstätten auch Plätze für Notbetreuungsgruppen zu Verfügung stehen, meint Rohlfes.

Kein Abschied am offenen Sarg bei Covid-19-Fällen

Er findet es bedauerlich, dass die Arbeit mit verstorbenen Corona-Opfern Sicherheitsvorkehrungen erfordert, die für Trauernde Einschränkungen bedeuten. Ein Abschied am offenen Sarg etwa biete das Unternehmen in solchen Fällen nicht an. Auch sei es nicht möglich, die Verstorbenen noch einmal zu waschen und vor der Bestattung anzukleiden. „Dazu haben wir uns entschlossen, weil das Robert-Koch-Institut und das Gesundheitsamt das empfehlen“, sagt Rohlfes. Der Hintergrund: „Wenn wir den Leichnam viel bewegen, tritt noch einmal hochinfektiöse Restluft aus.“

Schutzmasken und Brillen für die Arbeit mit Infektionsopfern. Quelle: Ingo Rodriguez

Ein Leichnam mit nachgewiesener Covid-19-Erkrankung wird deshalb von den Rohde-Bestattern mit Vollschutzausrüstung abgeholt. „Der Körper wird dann mit Desinfektionstüchern bedeckt und in einen verschließbaren Leichensack verpackt“, beschreibt der Bestatter das Vorgehen. Sogenannte Bodybags würden anschließend im Sarg verschlossen. „Der Sarg wird dann vor dem Transport noch einmal von außen desinfiziert.“ Dieses besondere Vorgehen beschränke sich jedoch ausschließlich auf infektiöse Leichname. Wegen drohender Ansteckungsgefahren hat das Bestattungsunternehmen zusätzliche Vorkehrungen getroffen. „Wir haben unter den Angestellten und Bestattungshelfern feste Teams gebildet, um Kontakte untereinander einzuschränken“, sagt Rohlfes.

Gedenkfeiern nach der Bestattung nachholen

Trotz des Aufwands hält er es für wichtig, würdevolle Zeremonien zu ermöglichen. Solange die behördlichen Anordnungen nicht gelockert würden, sei es auch möglich, nach einer Beisetzung eine Gedenkfeier nachzuholen. „Es kann auch ein genauer Zeitpunkt für das Herablassen des Sargs oder der Urne geplant werden, damit Freunde und Bekannte zu diesem Zeitpunkt für sich an einem Ort ihrer Wahl innehalten können“, sagt Rohlfes.

Ruheforst unterstützt Bestatter bei würdevollem Abschied Um Trauernden trotz der Corona-Kontaktbeschränkungen einen würdevollen Abschied von Verstorbenen zu ermöglichen, arbeitet das Bestattungsunternehmen Rohde sehr eng mit den Mitarbeitern des Ruheforstes Deister in Bredenbeck zusammen. „In Absprache mit dem Bestatter wird eine Grabstätte nicht wie gewöhnlich nach dem Herablassen der Urne sofort geschlossen, sondern bleibt auf Wunsch noch bis zu eineinhalb Stunden unter Aufsicht geöffnet“, sagt der Geschäftsführer Ralf Schickhaus. Trotz einer Beschränkung von maximal zehn anwesenden Trauergästen sei so auch für versetzt nachrückende Kleingruppen ein Abschied am offenen Grab möglich. Schickhaus bedauert es sehr, wegen der behördlichen Anordnungen in den Trauerprozess einzugreifen. „Wenn aber vor einer Bestattung auf einmal 20 Trauergäste vor dem Ruheforst warten, müssen wir eingreifen“, sagt er. Das sei zum Infektionsschutz der Trauerbegleiter und Mitarbeiter des Ruheforstes notwendig. Die Corona-Krise beeinflusse auch die Arbeit im Ruheforst. „Aktionen wie öffentliche Andachten und Gruppenführungen für mögliche Interessenten an einer späteren Grabstelle bieten wir zurzeit nicht an“, sagt Schickhaus. Außerdem sei die Toilette vor dem Gelände nur für die Zeit angemeldeter Bestattungen geöffnet. „Es haben zuletzt wegen der Corona-Krise derart viele Spaziergänger als Ausgleich das Gelände besucht, dass sich vor der Toilette immer wieder meterlange Schlangen mit dicht gedrängten Personen gebildet haben“, berichtet Schickhaus. ir

Von Ingo Rodriguez