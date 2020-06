Gehrden

Endlich ist der Startschuss gefallen: Fitnessstudios in Niedersachsen dürfen seit Montag, 25. Mai, ihre Türen öffnen. Unter strengen Regeln – doch der Kontakt zum Kunden kann wieder persönlich gepflegt werden. Das sollte auch die Gehrdener Einrichtungen „Gym!me – Sports and -Health“ am Steinweg betreffen.

Umso ärgerlicher ist es für die Betreiber gewesen, als plötzlich ein Bescheid der Bauaufsichtsbehörde der Region Hannover per Post kam. „Darin hieß es, wir müssen jetzt geschlossen bleiben“, berichtet Niclas Gudjons. Den Grund könne er derzeit nicht nachvollziehen, er gehe auch aus dem Schreiben nicht deutlich hervor. Die Rede sei lediglich von „irgendwelchen Ausgleichsmaßnahmen“.

Behörde fordert „ Ausgleichsmaßnahmen “

Von Anfang an habe es laut Gudjons Anweisungen seitens der Bauaufsichtsbehörde gegeben. Bevor das Fitnessstudio eröffnet habe, seien er und seine Frau aufgefordert worden, eine Brandschutzdecke einzubauen. „Das haben wir gemacht.“ Danach sollte die statische Zulässigkeit nachgewiesen werden. Das Gebäude sei sehr alt, es hätte Monate gedauert, dafür nötige Papiere zu finden. „Aber auch das haben wir gemacht.“ Die Behörde hätte immer weitere Nachweise gefordert, die er und seine Frau erbracht hätten.

Deshalb sei es eine böse Überraschung gewesen, als nun die Schließung angeordnet wurde: „Wir hatten wochenlang zu, jetzt können wir endlich wieder aufmachen und dann das“, sagt Gudjons verärgert. Hinzukomme, dass erst am 27. Mai ein Statiker dort gewesen sei, der ein Gutachten verfasst hätte, in dem erneut stünde, dass alles bester Ordnung entspreche.

Bedrohliche Situation für Betreiber

Jetzt geschlossen zu bleiben ist für die Gudjons nicht nur ärgerlich. „Es ist wirklich bedrohlich. Wenn sich das hinzieht, können wir auch ganz zu machen“, sagt Niclas Gudjons. Er hoffe darauf, dass die Stadt Gehrden ihn unterstütze. „Die stehen eigentlich immer hinter uns.“

Das bestätigt auch Wolfgang Middelberg, Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt. „Wir haben da zwar keinen Einfluss drauf, aber wir wollen, dass die Einrichtung bestehen bleibt“, erklärt Middelberg. Deshalb versuche die Stadt nun, als Moderator zwischen Region und Betreibern zu fungieren. „Wir möchten ein gemeinsames Gespräch organisieren“, kündigt er an.

Was genau dabei rauskommen wird, könne er allerdings nicht einschätzen. Bislang räumt die Region keinerlei Fehler ein. Pressesprecher Klaus Abelmann berichtet, dass die Schließung bereits im März als Konsequenz für den Fall angekündigt worden sei, dass der Behörde keine vollständig prüfbaren Unterlagen zur Statik des Daches zur Verfügung gestellt werden. Das sei seiner Aussage nach bisher nicht geschehen.

Nun bleibt abzuwarten, ob ein klärendes Gespräch Licht ins Dunkel bringt und etwaige Missverständnisse oder Versäumnisse aufdeckt. „Wir freuen uns zumindest, dass unsere Mitglieder uns so nettes Feedback geben, trotz der Situation“, sagt Gudjons. Dennoch hoffen er und seine Frau auf eine schnelle Öffnung des Studios.

Von Janna Silinger