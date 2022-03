Gehrden

Frauen vom Gehrdener Frauentreff haben mit einem Antikriegsgang ein klares Zeichen für den Frieden gesetzt. Wieso und warum sie diese Aktion am Sonnabendvormittag gestartet haben, ist schnell erklärt. „Unserer Gruppe gehörten bei Gründung vor 15 Jahren im Wesentlichen Frauen der Jahrgänge 1938 bis 1945 an“, erzählt die Gründerin des Treffs und Initiatorin des Schweigemarsches, Traudl Mücke.

Gehrdener Frauentreff: Mitglieder erzählen von entsetzlichen Schicksalen der Kriegskinder

Die Kriegskinder hätten entsetzliche Schicksale erleiden müssen. „Wir tragen seitdem schlimme Erinnerungen an Zerstörung und Sterben tief vergraben und verdrängt mit uns herum“, erzählt die 84-jährige mit tränenerstickter Stimme. Jeder Sirenenton erinnere auch heute noch an den Bombenalarm. Und nun gebe es fast grenznah einen Krieg. Und wieder müssten die Menschen Zerstörung, Vertreibung und Sterben erleben. „Etwas tun hilft jetzt auch, die eigenen Ängste und die unendliche Wut auf den Kriegsverbrecher zu ertragen“, fügt Mücke hinzu.

Sie selbst habe als fast Dreijährige die schweren Bombenangriffe auf Hannover erlebt, wo sie zu dieser Zeit wohnte. „Durch den Druck der Detonationen flogen als erstes die Scheiben aus den Fenstern“, erzählt Mücke aus der Erinnerung. Sie sei ausgerutscht und mit dem Gesicht in die Scheiben gefallen. Weil es keinen ärztlichen Notdienst vor Ort gegeben habe, sei die Mutter mit ihr mit der Straßenbahn ins Henriettenstift gefahren. Dort seien in einer stundenlangen Operation die Glassplitter entfernt worden, so gut es ging. Fast zwei Monate habe sie dort verbracht. Danach sei sie zusammen mit ihrer älteren Schwester evakuiert worden. Die Mutter sei schwanger gewesen. Unterschlupf fanden sie in Uelzen bei der Großmutter. „Dort sind wir total ausgebombt worden. Ich kann mich noch sehr gut an diese schlimme Zeit erinnern“, fährt sie in den Erinnerungen fort.

Jeder Bericht aus der Ukraine löst tiefe Erschütterung aus

Niemals werde sie vergessen, dass sie sich in den Chausseegräben verstecken mussten. „Aber wir haben überlebt, und das zählt“, sagt sie. Jeder Beitrag über den Krieg und das unendliche Leid des ukrainischen Volkes lösen eine tiefe Erschütterung in ihr aus. Es sei kaum zu ertragen.

Auch Renate Meyer geht der Krieg sehr nahe. „Wir wohnten am Ortsausgang von Leveste“, erzählt die 81-Jährige. In unmittelbarer Nähe auf dem Feld hätten die Panzer gestanden. Es sei furchtbar gewesen. Auch sie ist wütend auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. „Er ist unberechenbar“, sagt sie. Eva Borgemann, Jahrgang 1939, erzählt von Todesängsten beim beinahe täglichen Fliegeralarm. „Wir mussten uns ganz schnell anziehen und aus dem Haus laufen“, berichtet sie. Im nahe gelegenen Gehrdener Felsenkeller fühlten sie sich sicher. „Heute weiß ich, dass wir keine Chance gehabt hätten, dort zu überleben, wenn eine Bombe eingeschlagen hätte“, so die 81-jährige Gehrdenerin.

Auch Ella Fischer kann sich sehr gut an die Flucht aus Schutzberg erinnern. „Noch heute spüre ich den festen Händedruck meiner Mutter. Sie wollte ihr Kind keinesfalls verlieren“, erzählt die 84-Jährige. Die Frauen verbindet mittlerweile nicht nur Freundschaft. Einig sind sie sich vor allem in einem: Sie sagen Nein zum Krieg. „Wir haben Krieg erlebt und nichts vergessen“, heißt ihre Botschaft, die auch auf dem Plakat zu lesen war.

Von Heidi Rabenhorst