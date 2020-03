Everloh

Erst vor einigen Wochen haben die Everloher ihr neues Dorfgemeinschaftshaus eröffnet, das mit tatkräftiger Hilfe von Bürgern für 225.000 Euro saniert wurde, da steht schon das nächste Projekt bevor: eine Dorfumfrage. Damit will ein Team um Ortsbürgermeisterin Gisela Wicke unter anderem erfahren, wie sich die Einwohner das Zusammenleben in Everloh im Jahr 2025 vorstellen. Die Umfrage soll im Mai beginnen.

Den Wunsch danach hatte Wicke Ende 2019 in mehreren Ratssitzungen sowie beim Neujahrsempfang geäußert und Einwohner zur Mitarbeit aufgerufen. 13 Interessierte haben sich seitdem gemeldet. Bei einem ersten Treffen wurde nun der Fahrplan für die Befragung erarbeitet.

Zu Gast bei der Vorstellung in kleiner Runde war Stephen Martin vom Arbeitskreis Lemmie 2020, der von einer ähnlichen Umfrage aus dem Vorjahr in seinem Dorf berichtete. Er sprach von einer guten Resonanz: Auf 288 Fragebögen seien sehr hilfreiche Anregungen zurückgekommen. Unter anderem reifte daher auch der Entschluss, in diesem Jahr am Regionalwettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“ mit dem Schwerpunktthema „Jung und Alt“ teilzunehmen.

Unter dem Motto „Du kannst die Zukunft verändern mit dem was du heute tust“ wollen Aktive aus Everloh um Ortsbürgermeisterin Gisela Wicke (links) und Lisa-Maria Benda (Vierte von links) einen Fragebogen erarbeiten, der im Mai verteilt wird. Quelle: privat

Fragen werden noch erarbeitet

Ziel sei es, den Bogen und die Erfahrungen aus Lemmie als Grundlage zu nehmen und für die Befragung in Everloh anzupassen, sagt Wicke. „Angebote für Kinder sind im Moment sehr rar“, ergänzte die Ortsbürgermeisterin. Unter anderem dazu sollten gezielt Fragen erarbeitet werden.

Noch im März will das Team den Fragebogen erstellen. Im April sollen die Bögen in den Druck gehen und ab dem 1. Mai dann an die Haushalte verteilt werden, wie Wicke ankündigt. Ob es nur Ausdrucke der Fragebögen gebe oder auch eine digitale Fassung, sei noch zu klären.

Team nimmt noch neue Mitarbeiter auf

Wer bei dem Team noch mitarbeiten will, kann sich an Lisa-Marie Benda unter Telefon 0177-9418119 oder per E-Mail an lisa-marie.benda@arcor.de wenden. Ortsbürgermeisterin Gisela Wicke ist unter der Rufnummer 0151/68134845 oder per E-Mail an giselawicke52@gmail.com zu erreichen.

Von Astrid Köhler und Janna Silinger