Verdi-Streik in Gehrden: Personal des Klinikums Robert Koch fordert mehr Lohn

Rund 60 Beschäftigte des Klinikums Robert Koch Gehrden haben sich am Mittwoch dem Streik der Gewerkschaft Verdi angeschlossen und im Tarifkonflikt mit öffentlichen Arbeitgebern ihre Arbeit niedergelegt. Das Klinikpersonal forderte bei dem Warnstreik eine Lohnerhöhung und zumutbare Arbeitsbedingungen. „Noch nie haben sich in Gehrden so viele Krankenhausmitarbeiter auf einmal einer Protestaktion angeschlossen“, sagte die Streikleiterin Kerstin Hansel aus dem Betriebsrat des Klinikums.

Mitarbeiter opfern für Streik einen freien Tag

Für den dritten Tag im Tarifkonflikt hatte Verdi zu Arbeitsniederlegungen im Klinikum Region Hannover (KRH) aufgerufen. „Die Aktionen vor dem Klinikum Siloah in Hannover und bei uns in Gehrden sind die mit den meisten Teilnehmern“, berichtete Hansel. Um trotz des Streiks die Notfallversorgung für die Patienten zu gewährleisten, sei zwar für etliche Mitarbeiter die Teilnahme am bundesweiten Arbeitsausstand nicht möglich gewesen. „Dafür haben viele Kollegen ihren freien Tag geopfert, um bei der Protestaktion dabei zu sein“, sagte die Streikleiterin.

Die rund 60 Beschäftigten hatten sich bereits am frühen Morgen mit Plastikwesten, Verdi-Fahnen und Protestplakaten vor dem Haupteingang des Krankenhauses getroffen. „Die Streikteilnahme ist von der gewerkschaftlichen Mitgliedschaft unabhängig“, betonte Hansel. An der Arbeitsniederlegung seien unter anderem der Früh- und Spätdienst der Pflege, aber auch Servicekräfte, Reinigungsmitarbeiter und Boten beteiligt. „Der Ausstand dauert bis 22 Uhr. Wir werden die Versammlung aber am frühen Nachmittag auflösen“, kündigte die Streikleiterin an.

Kürzlich noch beklatschte Helden – nun keine Lohnerhöhung?

Nach einer Auftaktkundgebung, bei der am Morgen auch Verdi-Sekretärin Brigitte Horn gesprochen hatte, fasste Hansel die Forderungen noch einmal zusammen: „Wir wollen eine Lohnerhöhung um 4,8 Prozent für den gesamten öffentlichen Dienst.“ Außerdem garantiere eine bundesweite Unterschriftenaktion mit etwa 30.000 Teilnehmern einen gemeinsamen „Gesundheitstisch“ mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV). „Es muss darum gehen, die Arbeitsbedingungen für die Pflege und Berufe im Gesundheitswesen zu verbessern und die Attraktivität der Berufe zu steigern“, sagte Hansel.

„Dass zu Beginn der Corona-Krise für uns geklatscht wurde, dafür können wir uns kein Brot kaufen“, betonte die Streikleiterin. Kürzlich noch seien Pflegekräfte die Helden gewesen, aber bei der Verteilung der Kinder-Notbetreuungsplätze seien etliche Pflegekräfte trotz systemrelevanten Berufes auch leer ausgegangen. „Und nun will die KVA nicht einmal mehr einer Lohnerhöhung zustimmen“, sagte Hansel verärgert.

Nur wenige Pflegekräfte schaffen es bis zur Rente

Über teilweise nicht mehr hinnehmbare Arbeitsbedingungen berichtete die 32-jährige Gesundheits- und Krankenpflegerin Janine Dalichau: „Ein Dienst ist für uns schon dann notgedrungen gut gelaufen, wenn alle Patienten satt, sauber und trocken sind.“ Mehr Zeit sei nicht. „Dass der Mensch im Mittelpunkt unserer Arbeit steht, wird völlig vernachlässigt“, sagte die 31-Jährige. Um mehr Personal für die Branche rekrutieren zu können, sei es unerlässlich, langfristig die Attraktivität der Berufe zu erhöhen. „Wegen der hohen Belastung schaffen es nur wenige Kollegen von uns, bis zur Rente nicht den Beruf zu wechseln“, sagte Dalichau.

Dann brachen die Streikenden mit ihren Fahnen und Plakaten zu einem Protestmarsch rund um das Klinikum auf – mit Mund-Nasen-Schutz, gebotenem Sicherheitsabstand und symbolischem Applaus für alle Beschäftigten in der Gesundheitsbranche.

Von Ingo Rodriguez