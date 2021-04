Gehrden

Sind die Verkehrsprobleme an der Franzburger Straße behoben oder nicht? Aus Sicht der Grünen nicht. Es sei dringend geboten, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um die Verkehrsproblem an der Zufahrtsstraße zum Klinikum zu lösen, forderte Heinz Strassmann von den Grünen in der jüngsten Sitzung des Rates. Nach wie vor gebe es Parkprobleme und erhöhtes Tempo vieler Autofahrer.

Die Grünen wünschen sich deshalb, dass Zickzacklinien auf der Fahrbahn im Bereich des absoluten Halteverbots aufgebracht werden; auch ein Blitzgerät wollen sie aufstellen lassen.

Thomas Spieker (CDU) glaubt ebenfalls, dass nachgebessert werden müsse. Es werde nach wie vor wild geparkt. Das verwundere ihn nicht. „Es besteht ein großer Parkdruck im Bereich am Krankenhaus“, sagte er. Die Idee, Zickzacklinien aufzubringen, unterstützt er. „Dazu ist kein großer Aufwand nötig“, meinte er.

Bürgermeister sieht keinen Handlungsbedarf

Bürgermeister Cord Mittendorf ist gänzlich anderer Meinung. Nach seinen Beobachtungen habe sich die Lage in der Straße inzwischen beruhigt. Es werde langsamer gefahren, seitdem Betonkübel an verschiedenen Stellen die Fahrbahn einengen. „Auch wildes Parken gibt es nicht mehr“, sagte Mittendorf. Das werde ständig kontrolliert; zuletzt habe es kaum noch Verstöße gegeben. Kurzum: Die ergriffenen Maßnahmen hätten Wirkung gezeigt und würden ausreichend. „Der Bereich ist befriedet“, betonte Mittendorf. Das sieht auch die SPD so. „Die jetzigen Maßnahmen und Regelungen sind absolut ausreichend“, meinte Rolf Meyer.

Fachbereichsleiterin Sandra Dreier erinnerte zudem daran, dass die Anschaffungskosten für ein Blitzgerät zwischen 100.000 und 200.000 Euro liegen würden. 50 Prozent der Einnahmen müssten zudem an die Region überwiesen werden. „Aber wir können noch mal nachmessen, um das Tempolimit zu überprüfen“, schlug sie vor.

Wie auch immer: Der Antrag der Grünen, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um die Verkehrsprobleme an der Franzburger Straßen zu lösen, wurde bei 14 Nein-Stimmen abgelehnt. Acht Ratsmitglieder folgten den Grünen, dazu gab es drei Enthaltungen.

Über die Verkehrssituation an der Franzburger Straße wird seit Langem diskutiert und gestritten. Es gab mehrere Ortstermine. Die Anwohner klagen über ein erhöhtes Verkehrsaufkommen sowie Verstöße gegen das Tempo-30-Limit und gegen das absolute Halteverbot. Vor einigen Monaten wurde sogar eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Bürgermeister Cord Mittendorf im Rat verhandelt. Ein Bürger hatte dem Verwaltungschef vorgeworfen, nicht ausreichend gegen die Geschwindigkeits- und Parkvergehen an der Franzburger Straße einzuschreiten. Die Beschwerde wurde von den Politikern als unbegründet abgelehnt.

Von Dirk Wirausky