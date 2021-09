Gehrden

Die Stadt Gehrden lässt ein Mobilitätskonzept erstellen. Eine Forderung, die Politik und auch die Bürgerinitiative (BI) „Wir in Gehrden“ gestellt hatten. Die BI fühlt sich aber nicht gut informiert. Das sieht die Verwaltung anders und verweist auf eine Präsentation des beauftragten Planungsbüros Anfang Juni.

Vor fast vier Monaten hatte das von der Stadt beauftragte Beratungsunternehmen Verkehrsconsult Dresden-Berlin (VCDB) einen erster Zwischenstand verkündet. Demnach soll in etwa eineinhalb Jahren das Konzept vorliegen, in komplett ausgearbeiteter Form inklusive einer Kurzbroschüre mit empfohlenen Änderungen. Bevor die Verbesserungsvorschläge ausgearbeitet werden können, sind zunächst Zählungen, Befragungen und Beobachtungen geplant.

Nach Aussagen der Verwaltung hat es Ende Juni eine Verkehrszählung gegeben. Sie dient als Grundlage für eine Karte, in der die innerstädtischen Verkehrsströme aufgeführt werden. Auch das Straßennetz ist befahren worden. Die Ergebnisse fließen in die Verkehrsanalyse ein; unter anderem soll eine „Defizitkarte“ erstellt werden.

Bürgerbeteiligung ist unbedingt erwünscht

Die aber wohl für die Bürgerinitiative wichtigste Nachricht ist: Die Gehrdenerinnen und Gehrdener sollen in Workshops und Lenkungskreisen miteingebunden werden. „Diese Zusage gilt“, sagt Bürgermeister Cord Mittendorf. Für Oktober sei unter anderem eine Haushaltsbefragung geplant. 1700 Haushalte im Stadtgebiet seien laut Mittendorf angeschrieben worden. Sie sollen zu ihren Mobilitätsgewohnheiten befragt werden.

Ebenfalls im Oktober solle es einen ersten Workshop geben. Mittendorf betont: „Die aktive Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger sowie der verschiedenen Interessengruppen ist erwünscht.“ Ziel sei es, die unterschiedlichen Bedürfnisse in dem Mobilitätskonzept zu berücksichtigen. Im Juni hatte ein Mitarbeiter von VCDB versprochen, dass in mehreren Workshops Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit bekommen, ihre Erfahrungen zu schildern und Vorschläge zu machen.

Drei Knotenpunkte im Visier

Bevor die Experten das Projekt mit konkreten Vorschlägen abschließen, wollen sie vor allem einen besonderen Blick auf drei neuralgische Punkte in der Kernstadt werfen. Unter anderem soll die Verkehrssituation an der Steintorkreuzung rund um das Klinikum Robert Koch und entlang der Franzburger Straße auf mögliche Veränderungen überprüft werden. Der dritte Arbeitsschwerpunkt ist der wachsende Schulstandort an der Lange Feldstraße. Außerdem bestehe laut VCDB Handlungsbedarf bei den Angeboten für Fahrradfahrer.

Bei der Auftragsarbeit der Beratungsfirma handelt es sich zunächst einmal nur um Empfehlungen. Das Konzept muss vom Rat der Stadt beschlossen werden. Die einzelnen Vorschläge müssen außerdem mit den zuständigen Behörden jeweils auf ihre Umsetzbarkeit überprüft und abgestimmt werden.

Von Dirk Wirausky