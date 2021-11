Gehrden

Verspätete Ehrung: Christin Riese von den Leistungsturnerinnen wurde für ihre außergewöhnlichen sportlichen Leistungen zur Sportlerin des Jahres 2019 beim SV Gehrden gewählt. Die offizielle Auszeichnung ließ dann aus bekannten Gründen lange auf sich warten: Die Corona-Pandemie verhinderte in den vergangenen Monaten immer wieder einen angemessenen Rahmen.

Christin trat 2006 in den SV Gehrden ein

Ihr Name war schon lange auf dem Wanderpokal verewigt, jetzt endlich konnte der 16-Jährigen die Trophäe im Kreise der Turnerinnen feierlich übergeben werden. Christin trat im Jahre 2006 in den SV Gehrden ein und wechselte mit fünf Jahren zum Leistungsturnen. Dort schaffte sie es regelmäßig bis zu den Bezirksentscheidungen und belegte stets vordere Plätze. Nach einem Umbruch in ihrer Altersklasse hat sie sich im Jahre 2020 dem VfL Eintracht Hannover angeschlossen.

Derweil kann die Turnabteilung des SV Gehrden die vielen Anfragen für eine Aufnahme in den Kader kaum bewältigen. Für das Jahr 2022 sind auch erstmals wieder Wettkämpfe und Leistungsvergleiche von den regionalen Rundenwettkämpfen bis hin zu den deutschen Meisterschaften in Berlin bei den Turnergruppen geplant.

Von Dirk Wirausky