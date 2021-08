Gehrden

Glasfaserausbau, Neubaugebiete, Schulneubauten, Gehrdener Berg, Klimaschutz: In den nächsten Jahren gibt es zahlreiche Themen in Gehrden. Doch wo wollen die Parteien bis 2026 ihre Schwerpunkte setzen? Wir haben nachgefragt.

Das sagt die CDU:

„Error 404 – Glasfaser not found? Ohne uns. Die Zwei-Klassen-Versorgung in Gehrden muss aufhören. Die Kernstadt und alle Ortschaften müssen einen Breitbandanschluss erhalten. Eine stabile Internetverbindung ist nicht erst seit Pandemiezeiten existenziell wichtig. Wir benötigen für jeden interessierten Gehrdener Glasfaser – denn so geht 21. Jahrhundert.“

Das sagt die SPD:

„Sämtliche Baumaßnahmen im Bildungsbereich zum Beispiel die Grundschule Am Langen Feld und Am Castrum und die Neue Mensa. Die umfangreichen Baumaßnahmen am Robert-Koch-Klinikum, die den so wichtigen Standort Gehrden sichern und die öffentliche Daseinsvorsorge in unserer Burgbergstadt und darüber hinaus zukunftsorientiert aufstellen. Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen in Gehrden sowie von neuen Baugebieten mit bezahlbarem Wohnraum.“

Das sagen die Grünen:

„Politische Entscheidungen dürfen sich nicht auf den fünfjährigen Wahlzyklus beschränken, sondern müssen langfristig gedacht werden. Es gibt nicht die eine Aufgabe, sondern stetig sich verändernde Aufgaben, die sich aus permanent verändernden Rahmenbedingungen ergeben. Vielleicht ist die wichtigste Aufgabe hierbei einen Stillstand im Denken und ein Festhalten an alten Gewohnheiten zu verhindern. Eile ist aber beim Thema Klimawandel geboten.“

Das sagt die FDP:

„In Gehrden treffen Menschen verschiedener Nationen aufeinander. Wir schlagen vor, dass Gehrden den Beinamen ,Europastadt’ annimmt und wir Bürgerinnen und Bürger auf diese Weise zeigen, dass wir uns als Teil Europas definieren. Als Europastadt sollte Gehrden mit Vortragsreihen, Musikveranstaltungen oder Schul- und Vereinspartnerschaften für den europäischen Gedanken eintreten. Die FDP unterstützt das vorliegende regionale Entwicklungskonzept Calenberger Land, wonach das Areal auf dem Köthnerberg mit dem Tripschen Park, der Kindermühle, der Waldbühne, dem Damwildgehege und das Areal des Burgbergs mit der Ringwallanlage und dem Burgbergturm als Ausflugsziel aufgewertet werden sollte (Erlebnisberg Gehrden). Auf dem alten Bolzplatz unterhalb des Burgbergturms könnte ein kleiner Outdoor-Fitnesspark errichtet werden. Alle im Bereich des Gehrdener Bergs tätigen Vereine sollen in die Planung einbezogen werden.“

