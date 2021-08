Gehrden

Der Schuldenberg in Gehrden wächst – Jahr für Jahr. Das liegt vor allem an zahlreichen Millionenprojekten auf dem Bildungssektor. Die weiterführenden Schulen wurden beziehungsweise werden saniert und modernisiert; zwei Grundschulen werden neu gebaut. Auch eine neue Mensa ist in Planung. Alles Millionenprojekte. Wir haben gefragt: Wie sollte die Stadt der wachsenden Verschuldung begegnen?

Die CDU sagt:

„Ein ausgeglichener Haushalt ist gelebte Generationengerechtigkeit. Gleichzeitig müssen Investitionen in die Zukunft erlaubt sein. Wir werden in Zukunft noch genauer hinschauen, was den finanziellen Spielraum der Stadt Gehrden betrifft. Und es braucht eine bessere Kostenkontrolle der zahlreichen städtischen Neubauprojekte. Jahresabschlüsse müssen von der Stadtverwaltung pünktlich vorgelegt werden.“

Die SPD sagt:

„Die SPD verpflichtet sich zu einer verantwortungsvollen Haushaltsführung, die nicht einseitig zu Lasten nachfolgender Generationen geht. Die Investitionen haben in Gehrden einen zukunftssichernden Charakter und der Abbau von Schulden hat hohe Priorität.“

Die Grünen sagen:

„Prinzipiell müssen Ausgaben gesenkt und Einnahmen erhöht werden. Das muss sozialverträglich geschehen und mit den Bürgerinnen und Bürgern transparent diskutiert werden. Zukunftsträchtige Investitionen müssen getätigt werden, die langfristig mehr Geld einsparen als sie kosten. Wie etwa öffentliche Bauten im Plus-Energie-Standard, dazu müssen innovative Maßnahmen zur Finanzierung kommunaler Projekte, wie Sponsoring, Fundraising entwickelt werden. Es muss in größeren Zyklen gedacht und gehandelt werden, und nicht nur von Wahlperiode zu Wahlperiode.“

Die FDP sagt:

„Gehrden braucht eine solide, konsequent und langfristig ausgerichtete Haushalts- und Finanzpolitik. Mit Blick auf einen seit 2016 von 35 auf 72 Millionen Euro angestiegenen Schuldenstand müssen wir eine weitere Verschuldung sorgsam überlegen. Alle Ausgaben müssen überprüft werden und Großprojekt müssen zur Not zurückgestellt oder minimiert werden. Um die Personalkosten der Stadtverwaltung zu reduzieren, müssen die Verwaltungsprozesse konsequent digitalisiert und das Personal umsichtiger eingesetzt werden.“

Von Dirk Wirausky