Gehrden

Neben steigenden Inzidenzzahlen und all den Lockdown-bedingten Entbehrungen der vergangenen Monate gibt es doch manchmal einen Lichtblick. Für Gehrden gibt es nun einen besonders schönen: Malte Losert und Marcel Szot haben es sich trotz des andauernden Corona-Lockdowns nicht nehmen lassen, eine Neuauflage der Gehrdener Waldbühne zu organisieren. Wirklich verwunderlich ist dies nach dem Erfolg vom letzten Jahr allerdings nicht. Es bestand ein positiver Druck.

Lob kam auch vonseiten des Rats und der Verwaltung

„Wir werden überall angesprochen, ob es eine Fortsetzung gibt, und wann es denn endlich losgeht“, sagt Organisator Malte Losert lachend. Zunächst seien er und Mitstreiter Marcel Szot noch unentschlossen gewesen, doch das überwältigende Feedback der Gehrdener habe sie schließlich dazu bewogen, das Ganze noch einmal auf die Beine zu stellen. „Vor allem hat uns auch sehr gefreut, dass das Lob auch vonseiten des Rats und der Verwaltung kam“, sagt Szot, der selbst Musiker ist.

Den Weg für die Neuauflage geebnet hat auch der Polizeihundsportverein, der erneut seine Hundetobewiese zur Verfügung stellt. Er sei im vergangenen Jahr einfach nur begeistert gewesen, sagt Vorstandsvorsitzender Jürgen Seeger. „Für mich war das hier oben wie ein Ersatz für den Urlaub, ich war jeden Tag hier“, erinnert er sich. Auch habe natürlich das Image des Vereins von der Waldbühne profitiert. Die Wiese, auf der immer noch das Bühnengerüst vom letzen Sommer steht, darf also auch weiterhin genutzt werden.

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr hat die anhaltende Corona-Pandemie die weiteren Planungen teilweise erleichtert. „Da auch Künstler gerade nicht viel gebucht werden, war es einfacher, sie für die Waldbühne zu gewinnen“, sagt Szot angesichts der sonst üblichen Vorlaufzeit für Events dieser Größenordnung. „Ich vermute, sie freuen sich mehr über Aufträge wie diese, weil eine Freiluftveranstaltung die wahrscheinlichere Variante ist, als ein Bühnenauftritt in einer Halle“, ergänzt Losert. Letzterer werde bei steigenden Infektionszahlen eher abgesagt.

Rund 240 Besucher kamen jeweils zu den Konzerten auf der Waldbühne Gehrden. Quelle: Dirk Wirausky (Archiv)

Feste Musikgrößen und Lokalmatadore

Das Programm, das die beiden auf die Beine gestellt haben, kann sich sehen lassen. Es sei „sehr wertig“, sagt Losert – und ein wenig Stolz schwingt dabei mit. Zu recht: Das Line-Up liest sich wie eine Mischung aus festen Musikgrößen und Lokalmatadoren. Mit dabei sind Brazzo Brazzone, Bäm, Vocaldente, Rockhouse Brothers, Serdar Somuncu, Marquess, Matthias Brodowy, The Jetlags und Albers Ahoi. Außerdem wird es einen Summer Soul Jam und die bereits im Vorjahr so erfolgreiche Carribean Night mit Me and the Heat geben. Damit verfolgen die Macher einen neuen Ansatz. „Letztes Jahr war alles eher bunt gemixt, jetzt gibt es Kabarett und Livemusik aus verschiedenen Genres“, erklärt Szot. „Das ist dann nicht immer Partymusik, sondern auch mal Soul oder Rock.“

Zwölf Konzerte soll es in diesem Sommer geben. Allerdings nicht komprimiert auf sechs Wochen wie noch 2020, sondern ausgedehnt auf einen Zeitraum etwa von Juni bis September. Doch wann die erste Veranstaltung dann wirklich stattfinden kann, steht noch nicht fest – das hängt vom Corona-Inzidenzwert ab. Man habe alles weitestgehend so geplant, dass es „auf Knopfdruck“ losgehen könne, so Losert. Es reiche eine Vorlaufzeit von zwei bis drei Tagen. „Das Brauhaus Hannover unterstützt uns beispielsweise mit Logistikmaterial, das steht alles schon parat.“

Startschuss hoffentlich im Juni

Zum Jahresanfang hatten die Organisatoren noch auf einen Start im Mai gehofft. Nun wollen sie zwar noch Ostern abwarten, doch angesichts der zahlreichen Corona-Fälle in Gehrden, sinkt der Optimismus. Das Duo wünscht sich daher, die Waldbühne spätestens im Juni in Betrieb nehmen zu können.

200 bis 250 Plätze soll es dann wieder pro Veranstaltung geben – dabei wären mit Abstand wohl 300 möglich. „Wir wollen aber aus Hygienegründen lieber auf Nummer sicher gehen und weniger Karten anbieten“, sagt Losert. Die dürften in jedem Fall schnell ausverkauft sein. Die Nachfrage ist jetzt schon groß. „Die Leute lechzen danach“, sagt Losert freudig. Nun seien sie gespannt, wann es dann wirklich losgehen kann.

Von Sarah Istrefaj