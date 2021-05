Das musikalische Programm für die Waldbühne in Gehrden steht. Los geht es am 4. Juni mit den Gute-Laune-Musikern von Brazzo Brazzone. Bis September sind zwölf Veranstaltungen geplant – unter anderem mit Marquess, The Jetlags und Vocaldente. Auch die Kabarettisten Serdar Somuncu und Matthias Brodowy sind dabei.