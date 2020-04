Gehrden

Für Gehrden verlief es im vergangenen Jahr entgegen dem Trend. Während die Region Hannover in ihrer jetzt veröffentlichten Wanderungsbilanz für 2019 insgesamt mehr Fortzüge als Zuzüge verzeichnet, profitiert die drittkleinste Kommune im Umland von Hannover von Wohnortwechseln. Zogen 2018 noch 575 Personen innerhalb der Region nach Gehrden um, so waren es im vergangenen Jahr 686 – ein Plus von 19,3 Prozent und regionsweit der größte Zuwachs.

Erstmals seit 2009 mehr Fortzüge als Zuzüge

Laut der Region Hannover hat sich das Wanderungsverhalten im Umland im Vergleich zum Vorjahr etwas verändert. Nur noch 18.563 Menschen sind im Jahr 2019 neu in die Region gezogen – 446 weniger als 2018. Hingegen sind aber 679 Menschen mehr aus der Region weggezogen. Damit weisen die 20 Städte und Gemeinden erstmals seit 2009 mehr Fortzüge aus der Region als Zuzüge auf.

Dennoch konnten die meisten Kommunen einen Bevölkerungszuwachs aus den Wanderungen innerhalb der Region verbuchen. Demgegenüber ist die Zahl der Zuzüge in Gehrden, Garbsen, Hemmingen und Lehrte angestiegen. Besonders deutlich ist die Zahl der Zuzüge aus der übrigen Region in Seelze, Uetze und Isernhagen zurückgegangen. In Uetze und Isernhagen setzt sich damit die Entwicklung aus dem Vorjahr fort.

Im Calenberger Land profitiert Gehrden mit der Steigerung um 19,3 Prozent als einzige Kommune von den Umzügen innerhalb der Region. Barsinghausen zählte 2018 noch 1066 Zuzüge aus dem übrigen Umland, im vergangenen Jahr waren es noch 990. Dies beträgt ein Minus von 7 Prozent. 8,4 Prozent weniger Zuzüge aus der Region verzeichnet Wennigsen mit 456 Personen gegenüber dem Vorjahr mit 498. In Ronnenberg sind die Zahlen nahezu gleichbleibend. Im regionsweiten Vergleich führt Gehrden die Liste an, an zweiter Stelle steht Garbsen mit einem Zuwanderungsgewinn von 12,3 Prozent.

Neubaugebiet ein Grund für Zuwachs

„Insbesondere die Erschließung des dritten Bauabschnitts Langes Feld im Jahr 2019 wird dazu beigetragen haben, dass Gehrden einen Zuwachs bei der Innenwanderung erfahren durfte“, erklärt Stadtsprecher Frank Born. Gehrden sei durch seine gute Infrastruktur und die Nähe zur Landeshauptstadt ein attraktiver Wohnstandort. Dies zeige sich in den vergangenen Jahren immer wieder bei der Vermarktung von kommunalen Bauland. Die Nachfrage sei generell höher, als das Angebot.

In absoluten Zahlen ist Gehrdens Einwohnerzahl von 2018 bis 2019 laut Melderegister allerdings nur um 51 Personen von 16.983 auf 17.034 gestiegen – bedingt durch Fortzüge und Todesfälle. Ziel der Stadt Gehrden sei es seit mehreren Jahren, die Einwohnerzahl zu halten, sagt Born. Dies sei bislang durch die Neuausweisung von Neubaugebieten erreicht worden.

Von Sarah Istrefaj