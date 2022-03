Warnstreik trifft Krippen und Kitas in Gehrden 

Gehrden

Nachdem die erste Verhandlungsrunde zwischen der Vereinigung kommunaler Arbeitgeber (VKA) und der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienst ohne konkretes Ergebnis zu Ende gegangen ist, ruft Verdi für Dienstag, 8. März, bundesweit zu Warnstreiks auf. Im Kern geht es der Gewerkschaft um Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen Fachkräftemangel und finanzielle Anerkennung der Arbeit.

Der Warnstreik hat auch Auswirkungen auf die städtischen Betreuungseinrichtungen im Gehrdener Stadtgebiet. Demnach sind beide Kindergartengruppen in der Kita Dammstraße geschlossen; in Northen ist die gesamte Einrichtung geschlossen. In der Kita Langes Feld können keine Krippenkinder betreut werden, die Jungen und Mädchen der drei Kindergartengruppen dagegen schon. Die Krippe Am Park bleibt geöffnet, und in den Kitas Lemmie, Nedderntor, Am Castrum sowie in Leveste I und II findet der Betrieb uneingeschränkt statt. Frank Born, Sprecher der Stadt, teilte mit, dass alle betroffenen Eltern informiert worden seien. Notgruppen werden nicht eingerichtet.

Von Dirk Wirausky