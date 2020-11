Gehrden

Auch für die Kirche sind es besondere und schwierige Zeiten, besonders in der Advents- und Weihnachtszeit. Und klar ist, dass sich in diesem Jahr die Menschen nicht wie sonst üblich zu Weihnachten in den Kirchen versammeln können. Die beiden Gehrdener Kirchengemeinden haben sich darauf aber eingestellt.

Und auch für das Weihnachtsfest sehen sich Margarethengemeinde und St.-Bonifatius-Gemeinde gut gerüstet. Sowohl Pfarrer Christoph Paschek von der St.-Bonifatius-Gemeinde als auch Pastor Wichard von Heyden von der Margarethengemeinde schauen zuversichtlich auf die Adventszeit und auf Weihnachten. Sie möchten den Menschen in der momentan schwierigen Zeit ein bisschen Freude schenken, auch wenn es ein etwas anderes Weihnachtsfest sein werde.

„Wir müssen uns an die Regeln halten“, sagt von Heyden, aber es sei schon einiges geplant. „Unterschiedliche Formate sollen helfen, dass wir als Gemeinde in jedem Fall das Heilige Fest mit unseren Mitgliedern feiern können“, fügt er hinzu. Wie es genau werde, stehe sozusagen in den Sternen und sei sowohl von den Corona-Zahlen abhängig als auch von deren Interpretation und den daraus abgeleiteten Maßnahmen der Politik. „Dennoch dürften unsere Planungen weitgehend gute Erfolgschancen haben“, sagt der Pastor.

Weihnachtsgottesdienst wird aufgezeichnet

Am 24. Dezember gibt es um 16 Uhr einen zuvor aufgezeichneten Weihnachtsgottesdienst. Echte Schafe und kleine Hirten werden sich in einem Stall begegnen, Weihnachtslieder werden aus der Kirche heraus angestimmt. Die Zuschauer können mitsingen, mitjubeln – zu Hause vor dem Bildschirm unter ihrem Weihnachtsbaum. Interessierte finden den Gottesdienst im Internet auf www.gehrden-kirche.de.

„Wenn es möglich ist, werden wir aber auch normale Gottesdienste feiern, allerdings unter freiem Himmel“, sagt von Heyden. Auf dem fertig gestellten Marktplatz soll um 15 und um 23 Uhr ein kurzes Freiluftsingen samt Weihnachtsgeschichte stattfinden. Ordner sorgen dafür, dass die nötigen Abstände eingehalten werden. Ähnliches gilt für Lemmie, wo vor dem Gutshaus an der Alten Bahnhofstraße, und für Redderse, wo auf dem Hof Winterberg, Obernfeldstraße 11, gefeiert wird. In Ditterke findet der Gottesdienst in der Kapelle statt – mit der Möglichkeit einer Übertragung nach draußen.

In der Margarethenkirche werden am Heiligen Abend drei halbstündige Gottesdienste um 16, 17 und 18 Uhr gefeiert. Dafür ist eine Voranmeldung erforderlich. Voranmeldungen sind ab Mitte Dezember nur unter Telefon (01 57) 78 65 15 19 möglich. Am ersten Feiertag, 25. Dezember, gibt es ab 10 Uhr ohne Anmeldung einen Gottesdienst mit Abendmahl. Auch für den 2. Weihnachtstag, 26. Dezember, ist ein Gottesdienst geplant, der eventuell mit Stationen außerhalb der Kirche gefeiert wird. Nähere Informationen werden zeitnah bekanntgegeben.

Digitaler musikalischer Adventskalender

Kirchenkreiskantor Christian Windhorst hat sich zudem etwas Besonderes einfallen lassen: Vom ersten Advent, 29. November, bis zum 23. Dezember gibt es einen digitalen musikalischen Adventskalender mit täglichen Kurzandachten und musikalischen Beiträgen aller kirchenmusikalischen Gruppen. Vom Kinderchor über Bläser und Gospelinitiative Gehrden (GiG) bis hin zu Orgelmusik und Kantorei werde alles dabei sein. „Es gibt sozusagen jeden Tag eine kleine musikalische Überraschung“, sagt Windhorst. Der Kalender ist im Internet auf www.gehrden-kirche.de zu finden.

Krippenspiel wird nicht aufgeführt

Auch die katholische St.-Bonifatius-Kirchengemeinde sieht sich gut vorbereitet. Dass in diesem Jahr das Krippenspiel am Heiligen Abend nicht wie gewohnt aufgeführt werden kann, ist kein Geheimnis. Paschek und das Krippenspielteam haben sich aber Gedanken darübergemacht, was stattdessen angeboten werden könne.

Wenn die Coronamaßnahmen es zulassen, wird am Heiligen Abend auf dem Kirchplatz eine Geschichte und weihnachtlicher Musik zu hören sein. Über einen geleiteten Weg können die Besucher dann zur Krippe in die Kirche gehen, auch dort gibt es Musik. Auch in diesem Jahr können die Kinder nach der Krippenfeier eine Erinnerung in Form einer kleinen Überraschungstüte mit nach Hause nehmen. Die jeweils 20-minütige Aktion wird zu folgenden Zeiten wiederholt: 15 bis 15.20 Uhr, 15.30 bis 15.50 Uhr, 16 bis 16.20 Uhr und 16.30 bis 16.50 Uhr.

Die Christmette wird am 24. Dezember unter strengen Hygieneregeln um 23 Uhr in der St.-Bonifatius-Kirche gefeiert. Am 1. Feiertag, 25. Dezember, beginnt um 10.30 Uhr die Weihnachtsmesse. Am Nachmittag gibt es von 16 bis 18 Uhr die offene Kirche mit der Möglichkeit, die Krippe zu besuchen. Am 26. Dezember findet um 10.30 Uhr das Festamt statt.

Sternsingeraktion in anderer Form

Trotz Corona werden die Sternsinger in abgewandelter Form mit Dreier-Gruppen auch dieses Jahr von Haus zu Haus ziehen, damit die Ärmsten der Armen nicht vergessen werden. „Wir bringen den Segen diesmal nicht in die Häuser, sondern übergeben ihn vor den Eingängen der Häuser und Wohnungen und bitten wieder um Spenden für die Projekte in der Einen Welt“, sagt Marion Kruse vom Sternsingerteam. Da Corona nicht zulasse, Speisen und Getränke anzunehmen, soll darauf verzichten werden, den Sternsingern ein Dankeschön in dieser Form zu überreichen.

Die Sternsinger werden auch in diesem Jahr wieder von Haus zu Haus ziehen. Quelle: Sarah Istrefaj (Archiv)

Von Heidi Rabenhorst