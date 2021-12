Gehrden

Durch einen Quarantänefall und die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Pandemie ergeben sich Heiligabend Veränderungen bei den Gottesdiensten in Gehrden. So kann der Krippenspiel-Gottesdienst für Kinder um 11 Uhr nicht wie geplant stattfinden. Stattdessen wird es um 11 Uhr einen Filmgottesdienst für Kinder und Eltern in der Margarethenkirche geben. Es wird der Krippenspielgottesdienst gezeigt, der im vergangenen Jahr als Film produziert wurde. Die Kirchengemeinde bittet um Anmeldung für den Gottesdienst auf www.gehrden.gottesdienst-besuchen.de. Es ist wird darum gebeten, einen Nasen-Mund-Schutz zu tragen und auf die Abstände zu achten. Zeitgleich wird der Krippenspielgottesdienst 2020 auf der Internetseite www.gehrden-kirche.de zu sehen sein.

Um 15 Uhr wird ein Freiluftgottesdienst auf dem Marktplatz gefeiert, geleitet von Pastor Wichard von Heyden. Die Besucherinnen und Besucher werden auch dort gebeten, auf Abstände und die Maskenpflicht zu achten. Eine Anmeldung vorher oder vor Ort ist auf www.gehrden.gottesdienst-besuchen.de möglich.

Gottesdienste werden auch gestreamt

Um 16.15 Uhr wird in der Margarethenkirche ein Gottesdienst unter 3G-Bedingungen gefeiert. Dieser Gottesdienst auch ins Internet übertragen, sodass alle, die möchten, auch dort diesen Gottesdienst live verfolgen oder später auf www.unsergottesdienst.de abrufen können. Um 17.30 Uhr folgt in der Kirche ein Gottesdienst unter 2G-Bedingungen. Anmeldungen für die beiden Gottesdienste werden unter Telefon (0 15­ 77) 8 65 15 19 entgegengenommen.

Um 23 Uhr wird eine kurze Andacht auf dem Marktplatz stattfinden, wiederum mit der Bitte, auf Abstände zu achten und Masken zu tragen. Eine Anmeldung ist auf www.gehrden.gottesdienst-besuchen.de erwünscht. Die weitere Gottesdienste in der Weihnachtszeit werden auf www.unsergottesdienst.de gestreamt, sodass sie von zu Hause verfolgt werden können. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Margarethengemeinde auf www.gehrden-kirche.de.

Von Dirk Wirausky