Gehrden

Die CDU hat in einem Schreiben an Bürgermeister Cord Mittendorf gefordert, den für das zweite Adventswochenende geplanten Weihnachtsmarkt in der Gehrdener Innenstadt abzusagen. Die Christdemokraten bezweifeln, dass es den Veranstaltern gelingt, eine systematische Überprüfung der vermutlich in Kürze geltenden 2-G-plus-Regel und der Abstandskontrolle vor jedem Weihnachtsmarktstand zu organisieren.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Spieker verweist auf die sich verschärfende Corona-Lage und die damit verbundenen Warnstufe 2 in der Region Hannover. „Vor dem Hintergrund der nicht komplett einzäunbaren Marktplatzsituation halten wir die Organisation eines Weihnachtsmarktes per se für falsch“, sagt Spieker. In einer Zeit, wo Intensivstationen der Kliniken zunehmend mit Corona-Erkrankten „volllaufen“ würden, sei dies das falsche Signal. Unterstützt wird die CDU von den Grünen.

Verwundert über politische Forderung

Organisiert wird der Weihnachtsmarkt vom Verein Kulturtresen Isernhagen. Der Vorsitzende Heiko Weichert zeigt sich über die politische Forderung verwundert. „Das ist ein Geschäft der laufenden Verwaltung“, sagt er. Zugleich betont er, dass der Verein überlege, ob die neuen Bedingungen umsetzbar seien. „Die Situation ist schwierig.“ Auch Weichert geht davon aus, dass ab Dezember 2-G-plus gilt. „Dann müssen wir uns natürlich fragen, wie viel Lust die Bürgerinnen und Bürger noch haben, zum Weihnachtsmarkt zu kommen“, meint Weichert mit Blick auf mögliche Einschränkungen wie Maskenpflicht und Vorlage eines amtlichen Negativtests.

Aktuell seien die Verantwortlichen hin- und hergerissen. „Wir wollen mit dem Weihnachtsmarkt auch den Schaustellern eine Möglichkeit bieten, Umsatz zu machen“, sagt Weichert. Sie hätten es dringend nötig. Am Wochenende will der Verein nun beraten und dann entscheiden, wie und ob der Weihnachtsmarkt in Gehrden veranstaltet werden könnte.

Mittendorf sieht im Moment keine Veranlassung, den vorweihnachtlichen Adventszauber abzusagen. Laut Verordnung seien Weihnachtsmärkte zugelassen. „Und wenn der Kulturtresen ein von der Region Hannover genehmigtes Hygiene- und Abstandskonzept vorlegt, kann der Markt in Gehrden auch stattfinden“, sagt Mittendorf. Aktuell sei man im engen Austausch mit den Organisatoren. Dort liege letztlich die Entscheidung, ob unter den neuen 2-G-plus-Bedingungen solch eine Veranstaltung umsetzbar und wirtschaftlich sei.

Von Dirk Wirausky