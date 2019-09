Gehrden

Genügend Freizeit, ausreichend Lebensmittel, eine intakte Familie, elterliche Fürsorge und Schutz vor Gewalt, aber auch Meinungsfreiheit, gute Bildungschancen, eine saubere Umwelt und Toleranz gegenüber Minderheiten: Wenn es um ihre Wünsche und Grundbedürfnisse für die Zukunft geht, können Kinder nachdenklich und einfallsreich sein. Dafür haben die Jungen und Mädchen der Grundschule Am Castrum einen eindrucksvollen Beweis geliefert. Anlässlich des Weltkindertages forderten sie gleiche Rechte für alle Kinder auf der Welt.

Als Vertreter ihrer jeweiligen Jahrgänge fordern nacheinander rund 15 Kinder verschiedene Rechte ein. Quelle: Ingo Rodriguez

„Wir beteiligen uns auch mit fünf Klassen an der großen Weltkindertagaktion am Maschsee in Hannover“, berichtete Schulleiterin Nina von Zimmermann. In der vergangenen Woche hatten zur Vorbereitung zahlreiche Grundschüler in der Gehrdener Oberschule bei einer Projektwoche mitgemacht. „Die 13 übrigen Klassen haben sich in unserem Unterricht intensiv mit der Thematik beschäftigt“, sagte die Schulleiterin.

Um den Forderungen der Pausenaktion Nachdruck zu verleihen, hatten die Kinder für ihre Kundgebung nicht nur große Schilder und Banner gestaltet. Als Vertreter ihrer jeweiligen Jahrgänge setzten sich rund 15 Kinder auch nacheinander über Mikrofon und Lautsprecher in ihren Redebeiträgen für Chancengleichheit auf verschiedenen Ebenen ein.

Auf dem Schulhof verfolgen die Jungen und Mädchen während der Kundgebung die Redebeiträge ihrer Mitschüler. Quelle: Ingo Rodriguez

„Weniger Atomkraft und Plastikmüll“

Zu den eingeforderten Rechten zählten aber nicht nur Freiraum zum Spielen, intakte familiäre, soziale, gesundheitliche und gesellschaftliche Verhältnisse sowie gegenseitige Toleranz. „Wir haben auch ein Recht auf weniger Atomkraft und mehr erneuerbare Energien. Die Weltmeere dürfen nicht voller Plastikmüll sein, und der Regenwald darf auch nicht abgeholzt werden“, sagte ein Schüler über das Mikrofon und erhielt stürmischen Applaus. Ein vor vier Jahren aus Syrien geflüchtetes Mädchen forderte Frieden und ein Ende von Kriegen in Krisenregionen. „Da könnte ich vor Rührung heulen“, sagte von Zimmermann.

Nach ihrer Kundgebung bilden die Kinder auf dem Schulhof eine Menschenkette. Quelle: Ingo Rodriguez

Anschließend bildeten die Jungen und Mädchen mit den Lehrern eine Menschenkette und legten für alle die Kinder auf der Welt eine Schweigeminute ein, denen aus politischen, wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Gründen nur wenige Rechte eingeräumt werden. Abgeschlossen wurde die Aktion mit einer gemeinsamen Gesangseinlage.

„Es ist toll, wenn wir gemeinsam für eine gute Sache eintreten“, sagte von Zimmermann. Einen Beitrag dazu hatten in den vergangenen Tagen auch Eltern, Geschwister und Freunde der Grundschüler geleistet. Bei ihnen hatten die Kinder rund 1460 Euro an Spenden eingesammelt. Mit diesem Geld werden auf Initiative der Organisatoren des Weltkindertages in Hannover zwei soziale Hilfsprojekte unterstützt: der Aufbau eines Bildungszentrums und eines Kinderkrankenhauses in Malawi sowie die Aufforstung der Wälder in der Region Hannover.

Von Ingo Rodriguez