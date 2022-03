Wennigsen

Eltern können ihre Kindern, wenn sie dieses Jahr in die fünfte Klasse kommen, noch bis einschließlich Donnerstag, 17. März, zu den Aktionsnachmittagen der Sophie-Scholl-Gesamtschule in Wennigsen am 29. und 30. März anmelden. Anmeldeformulare gibt es auf der Internetseite der Schule unter kgs-wennigsen.de.

Jede Menge Mitmachaktionen

Die KGS bereitet für die Grundschülerinnen und Grundschüler viele Mitmachangebote vor. Aus Pyramiden werden Geschenkeboxen gebaut, es gibt Experimente der Naturwissenschaften und die Druckwerkstatt, eine Fremdsprachen-Ecke, ein Escape-Game im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, ein Roboter-Labyrinth sowie Musik mit Gitarre und Keyboards. Kreativ wird es bei der Arbeit mit Ton, in den Fachbereichen Darstellendes Spiel und Deutsch sind Workshops wie „Geschichten erzählen“ wählbar.

Man kann sich auch für beide Tage anmelden

Pro Tag gibt es zwei Aktionszeiträume. Es wird gebeten, pro Zeitfenster jeweils nur eine Aktion auszuwählen. Es ist aber möglich, sich für beide Tage anzumelden. Damit die Schule mehr Flexibilität hat, sollten auch ein Zweit- und Drittwunsch angegeben werden. Die Eltern werden vorher benachrichtigt, für welche Aktionen ihr Kind eingeteilt wurde. Deshalb ist es wichtig, auf dem Anmeldeformular Kontaktdaten anzugeben.

Für die Aktionstage muss ein tagesaktueller Corona-Schnelltest, der auch zu Hause gemacht werden kann, vorgezeigt werden. Außerdem sollte eine medizinische Maske getragen werden. Die Eltern dürfen sich in der Pausenhalle aufhalten, für sie gilt 3G. Der zwölfte Jahrgang kümmert sich um die Verpflegung.