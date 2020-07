Wennigsen

Mitarbeiter eines Tagungshauses am Klosteramtshof haben am Sonnabend festgestellt, dass dort Einbrecher am Werk waren. Gestohlen wurde offenbar nichts. Laut Polizei stiegen die Täter vermutlich zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Sonnabend, 10 Uhr in das Gebäude ein. Sie drückten die Zugangstür auf und betraten den Gästebereich der Einrichtung. Im Innenraum brachen sie verschlossene Schranktüren und Schubladen auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde aber nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Beamten in Ronnenberg unter Telefon (05109) 517 115 entgegen.

Von Uwe Kranz