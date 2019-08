Wennigsen

Mit dem Fahrrad geht es am Sonntag, 11. August, quer durch die Kirchenregion. Der regionale Fahrrad-Gottesdienst startet um 10 Uhr vor der Klosterkirche in Wennigsen. Über die Ortschaften Sorsum, Lemmie und Weetzen geht es bis nach Ditterke, wo die Radtour mit einem Imbiss, den die dortige Kapellengemeinde vorbereitet, gegen 14 Uhr endet.

Teilnehmer, die aus Gehrden kommen und von dort aus als Gruppe zum Start nach Wennigsen radeln wollen, treffen sich um 9.15 Uhr vor der Margarethenkirche in Gehrden.

Die Tour ist immer interessant

Die Kirchengemeinden der Region Gehrden/ Wennigsen veranstalten diesen besonderen Ferien-Fahrrad-Gottesdienst schon seit einigen Jahren. Die Tour de Region ist immer interessant, weil es immer einen kleinen Impuls auf den Ort bezogen gibt.

Die Organisatoren weisen darauf hin, dass ein verkehrstüchtiges Fahrrad, Fahrradhelm, geeignete Kleidung samt Sonnenschutz und eventuell gegen Regen mitzubringen sind. Auch Getränke und etwas Verpflegung für unterwegs sollte jeder Teilnehmer dabei haben. Vorher anzumelden braucht man sich für den Fahrrad-Gottesdienst nicht.

Noch Fragen?

Die Leitung in Wennigsen hat der Pastor von Marien Petri, Carsten Wedemeyer. Wer Fragen hat, kann ihn telefonisch unter (05103) 5559358 und per E-Mail an carsten.wedemeyer@gmx.de erreichen.

Von Jennifer Krebs